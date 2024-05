La hamburguesa, un icono pop adorado por Tarantino, Warhol o LaChapelle

Los amantes de la carne están de celebración porque este martes se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, una receta de origen bastante incierto que se ha convertido en un icono de la cultura pop y que ha trascendido al cine, la literatura o la pintura.

'Pulp Fiction', la cinta de Quentin Tarantino estrenada en 1994, no pasó de largo la importancia de la hamburguesa en la cultura estadounidense, por lo que en dos escenas de la película Vincent Vega (John Travolta) y Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) son los encargados de dejarnos claro que la hamburguesa es la "la piedra angular de todo desayuno nutritivo".

Una receta que siempre ha de ir acompañada de unas patatas fritas, siempre con ketchup (la mayonesa es un "asco"), y sobre la que ironizan al hablar de cómo llaman en Francia al 'cuarto de libra' de la cadena McDonald.

Pero, en el mundo del cine, vemos más casos en los que aparece en escenas importantes esta elaboración con más de 2.500 años de antigüedad, ya que los comerciantes romanos ya vendían en las calles de Hispania estas albóndigas de carne aplastada que formaban parte de su dieta diaria.

Por ejemplo, en 'Un día de furia', estrenada en 1993, y donde Michael Douglas está empeñado en desayunar en una hamburguesería donde a partir de las 11:30 ya no sirven desayunos. Algo que cabrea, y mucho, a Bill Foster, que empuña su arma mientras el resto de clientes se comen una hamburguesa.

La tensión sube cuando éste recibe su pedido y ve que no es como la de la "foto", que es "grande y jugosa, de 3 cm de grosor".

Dejamos la ira que provoca no recibir la hamburguesa deseada para vivir un momento más relajado, de nuevo protagonizado por John Travolta en 'Grease' y Olivia Newton John en el papel Danny y Sandy.

Los dos enamorados se dan cita en una cafetería animada mientras los compañeros les acompañan durante una cena con hamburguesa y batido.

Y no podemos olvidar 'Super size me', una crítica a esta receta que se ha convertido en el gran clásico de las cadenas de comida rápida. Una cinta donde su director y protagonista, Morgan Spurlock, se alimentó durante 30 días sólo de hamburguesas para poner de manifiesto cómo el consumo abusivo de esta elaboración le podía llevar al hospital.

Hamburguesas de museo

El mundo del arte también ha acogido a la hamburguesa como un icono pop, así lo hizo Andy Warhol, que la convirtió en objeto de deseo para los coleccionistas al crear una serigrafía con la palabra "hamburguer" y las palabras "wholesome" (saludable) y "delicious" (delicioso).

Precisamente uno de los pupilos de Warhol, el fotógrafo David LaChapelle, cuyas fotos son tan famosas como reconocibles, cuenta con una imagen titulada 'Muerte por hamburguesa' (2001), una de sus mas hiperrealistas y controvertidas imágenes.

El arte de la escultura también se rindió a este bocadillo de carne picada con pan de la mano del suecoestadounidese Claes Oldenburg, un artista especializado en réplicas a gran escala de objetos cotidianos, como sus obras 'Hamburger with Pickle and Olive' (hamburguesa con pepinillo y aceituna) y 'Two Cheeseburgers, with Everything-Dual Hamburgers (Dos hamburguesas con queso, con todo- Hamburguesas dobles).

Hamburguesas de libro

En la literatura, son muchas las referencias que hay en escritores como Charles Dickens o James Joyce, pasando por Patricia Highsmith; pero sin duda alguna la hamburguesa es la protagonista de recetarios como 'Hamburguesa nuestra' (Akal), donde está todo lo que se necesita saber sobre este plato, o 'Hamburguesas gourmet' (Lunwerg), con recetas para gustos variados.

Termina así este repaso del icono gastronómico de la cultura pop por las distintas disciplinas artísticas, que han sabido ver el potencial que ha tenido y tiene para hacer de las tramas, pinturas, fotografías o esculturas un sabroso objeto de deseo.

