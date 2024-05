Confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer en Esparreguera

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes como crimen machista el asesinato de una mujer de 29 años presuntamente por su expareja el pasado 19 de mayo en Esparreguera (Barcelona), lo que eleva a once el número de víctimas mortales de la violencia de género este año.



Desde que comenzaron los registros en 2003, son ya 1.255 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.



Según informa Igualdad en comunicado, en este último caso la víctima tenía una hija menor de edad, con lo que son ya once los menores huérfanos por violencia de género este año y 444 desde 2013.



No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que fue enviado a prisión el pasado viernes por el juez.



Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron por su presunta implicación en la muerte violencia de su expareja tras hallarse el cuerpo de la mujer el domingo en una carretera de Esparraguera (Barcelona) y no poder hacer nada por salvar su vida.

En un mensaje en la red social X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su cariño para la familia de la mujer asesinada por violencia machista en Barcelona asegurando que el Gobierno no dará "ni un paso atrás" en este ámbito.

Ha asegurado que el Ejecutivo seguirá destinando "recursos" y no dará "ni un paso atrás hasta acabar con esta violencia estructural que humilla, golpea y mata", ha apuntado.



La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han subrayado este lunes en un comunicado "su más absoluta condena y rechazo" ante este asesinato machista y han llamado a todas las instituciones y a toda la sociedad a "aunar esfuerzos para llegar a tiempo y evitar más muertes".



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede comunicar con el 112 o con los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar es posible recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

