Una mujer de Bilbao dona medio millón para becas un poco distintas, en memoria de su madre

Una mujer de Bilbao ha donado casi medio millón de euros a un proyecto de becas para formar a personas con altas capacidades y pocos recursos, destinadas no solo a alumnado, sino a también a adultos en riesgo de exclusión social y mujeres con cargas familiares no compartidas y/o víctimas de violencia género.



La mujer, Rosario Sáez Ruiz, ya fallecida, era soltera y sin hijos, y siempre tuvo la inquietud de reconocer el esfuerzo de su madre, Dorotea, que en la posguerra sacó adelante a una familia numerosa tras enviudar joven.



Tampoco pudo estudiar por falta de recursos, lo que le obligó a dejar los estudios y ponerse a trabajar, pese a que poseía unas "capacidades extraordinarias", ha explicado a EFE una portavoz de la Fundación Adecco, la organización con la que contactó la bilbaína para hacer la donación.



La primera edición del "Proyecto Dorotea", que tiene prevista una duración de cinco años, se ha abierto este lunes y acaba el próximo 23 de junio.



Su objetivo es garantizar una atención integral y apoyo económico a personas, de 6 a 63 años, con certificado de Altas Capacidades o que presentan excelencia académica, pero que no tienen suficientes recursos para completar sus estudios.



Habrá seis modalidades: de formación reglada (Bachillerato, FP, Grado, Enseñanzas Superiores y de idiomas en Escuelas Oficiales), beca Máster; de Investigación (doctorado), beca Pupilo Dorotea (alumnado de primaria y ESO); beca Volver a Empezar (mujeres con cargas familiares no compartidas y/o víctimas de violencia género) y beca Tesoros Escondidos (adultos en riesgo de exclusión social).



Mediante este programa se busca dar a estos colectivos "las herramientas que necesitan para completar sus estudios, apoyarles en la toma de decisiones académicas y profesionales y acompañarles en su transición al mercado laboral. Con ello, contribuimos al desarrollo del talento y de la competitividad en España, además de concienciar a las empresas y a la sociedad del valor de la neurodiversidad”, explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.



La Fundación Adecco, creada en 1999, persigue la inclusión en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de emplearse.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es