Richard M. Sherman, uno de los compositores más prolíficos de Disney, muere a los 95 años

Richard M. Sherman, uno de los músicos que compuso más bandas sonoras de las películas de Disney, como ‘Mary Poppins’ o ‘El libro de la selva’, falleció este sábado en Los Ángeles, a los 95 años.



Sherman, dos veces ganador del Óscar, se convirtió con su hermano Robert B. Sherman (1925-2012), en uno de los compositores “más prolíficos” de la historia del entretenimiento familiar y miembro clave del círculo íntimo de talentos creativos de Walt Disney, dijo en un comunicado la compañía.



El músico, que falleció por causas naturales, se consagró por su trabajo en el clásico de 1964 ‘Mary Poppins’.



Además, ganó tres premios Grammy y recibió 24 álbumes de oro y platino a lo largo de sus 65 años de carrera.



Su trabajo abarcó desde los primeros días del rock n' roll (con éxitos como "You're Sixteen") y la televisión hasta Broadway y Hollywood.



“Richard Sherman fue la encarnación de lo que significa ser una 'Leyenda de Disney', creando junto con su hermano Robert los queridos clásicos que se han convertido en una parte preciada de la banda sonora de nuestras vidas”, dijo Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company en el comunicado.



El ejecutivo ofreció un “eterno agradecimiento” por la huella que el músico, nacido en Nueva York, dejó en el cine y la televisión estadounidense.



Pete Docter, director creativo de Pixar, subrayó que, incluso a sus 90 años, Sherman “tenía más energía y entusiasmo que nadie, y siempre salía renovado por la contagiosa alegría de vivir”.



Como compositores, los hermanos Sherman colaboraron en películas como ‘El profesor distraído’ (1961), ‘ Winnie the Pooh y el árbol de la miel’ (1966), ‘El libro de la selva’ (1967), ‘Los Aristogatos’ (1970) y ‘Bedknobs and Broomsticks’ (1971).



En total los hermanos escribirían más de 200 canciones para unas 27 películas y 24 producciones televisivas de Disney.



En 2005, los músicos fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores. Tres años después, los hermanos recibieron la Medalla Nacional de las Artes de EE.UU.

