El sector fotovoltaico pide acelerar la eliminación "de las barreras"

El sector fotovoltaico español ha reclamado acelerar" la eliminación de las barreras que lastran" el almacenamiento y el hidrógeno verde, ya que considera que es un requisito imprescindible para la transición energética.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación sectorial mayoritaria de la energía solar en España que ya cuenta con más de 800 empresas asociadas, ha celebrado la II Cumbre de Almacenamiento e Hidrógeno Verde para la Energía Solar que ha inaugurado Manuel García, director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y que ha contado con más de 30 expertos nacionales e internacionales en almacenamiento e hidrógeno verde.

Durante la primera jornada de la Cumbre, tanto UNEF como los expertos invitados señalaron la necesidad de eliminar barreras que ralentizan un despliegue rápido, eficiente y económico del almacenamiento, facilitando la incorporación del almacenamiento en instalaciones ya existentes, flexibilizando los criterios de acceso y conexión para nuevas instalaciones que incorporen almacenamiento o simplificando la tramitación administrativa en aquellos casos en los que el almacenamiento se incorpore dentro del perímetro de las plantas, como publica Servimedia.

“El almacenamiento y el hidrógeno verde suponen uno de los binomios más importantes para la transición energética. Estas dos piezas son complementarias y necesarias para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía. Como país tenemos una ventaja competitiva y comparativa que tenemos que aprovechar”, ha recordado Manuel García durante la inauguración del evento. El director general de Política Energética y Minas del MITERD aprovechó la apertura de la Cumbre para poner de manifiesto el apoyo del Gobierno a ambas tecnologías con el objetivo de culminar la transición energética en nuestro país, según informó la UNEF en un comunicado.

La II Cumbre de Almacenamiento e Hidrógeno Verde para la energía solar de UNEF se enmarca en un momento clave para la consecución de una transición energética en la que señaló que la energía solar "está jugando un papel protagonista y pretende consolidarse como una de las citas obligadas para el sector a nivel nacional e internacional".

“Para maximizar todas las oportunidades que nos brinda esta transición energética, desde UNEF somos plenamente conscientes de la necesidad de abordar de manera ambiciosa el gran reto que supone conseguir una mayor implementación de los sistemas de almacenamiento e hidrógeno verde en los proyectos de energía solar, recalcó Rafael Benjumea, presidente de UNEF, en la inauguración de la Cumbre.

Esta segunda Cumbre se realiza en un contexto de desaceleración del crecimiento del autoconsumo y de los sistemas asociados de almacenamiento, además de una situación de precios de la electricidad a mínimos históricos. “No cabe duda de que en este contexto de precios bajos representa un elemento transformador único para nuestra economía. En esta situación el almacenamiento y el hidrógeno verde juegan un papel fundamental para encontrar el balance de precio adecuado que siga garantizando la competitividad que atraiga industria y favorezca a la ciudadanía, a la vez que asegura las inversiones necesarias para culminar los objetivos contemplados en el Plan Integrado de Energía y Clima”, recordó Benjumea.

La UNEF indicó que el encuentro pone de manifiesto su compromiso con la innovación "como bandera", para implementar sistemas de almacenamiento e hidrógeno verde más eficientes y accesibles para la ciudadanía, las empresas e industria nacional. “El almacenamiento asociado a la energía solar nos permite descarbonizar el mix eléctrico de las horas en las que no hay sol, por lo que no cabe duda que, en los próximos años, las baterías y otros sistemas de almacenamiento energético van a ser tan imprescindibles como los propios paneles solares, tanto en instalaciones a gran escala como en autoconsumo. El esfuerzo de descarbonización de nuestra sociedad no puede detenerse en el sistema eléctrico, tiene que llegar más allá. Por ello, necesitamos aprovechar vectores energéticos como el Hidrógeno Verde que nos permite extender la transición ecológica a otros sectores”, reflexionó el presidente de UNEF.

“Tampoco podemos olvidarnos de la necesidad de crear un marco retributivo que dé señales de precio a largo plazo, a través de mecanismos competitivos, como ocurre con las fuentes de generación. Estos mecanismos deben ser complementarios a otras fuentes de ingresos asociadas a los distintos servicios que puede aportar el almacenamiento al sistema eléctrico: servicios de balance, resolución de congestiones, mercados de flexibilidad, inercia; para que así la sociedad pueda sacar el máximo partido a los activos de almacenamiento”, remarcó Benjumea, presidente de UNEF.

Respecto al hidrógeno verde, los expertos concluyeron en la primera jornada que España cuenta con la oportunidad de posicionarse internacionalmente con un claro liderazgo energético gracias al mayor aprovechamiento de la generación fotovoltaica, la mayor de Europa, a través del hidrógeno verde, extendiendo así la ventaja competitiva de la energía solar a otros sectores de nuestra economía.

