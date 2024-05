Aumentan a 32 los arrestados tras una violenta pelea de feriantes en Madrid con 11 heridos

La Policía Nacional ha detenido a un total de 32 personas por su supuesta participación en una reyerta entre feriantes en el distrito madrileño de Chamartín, junto al estadio Santiago Bernabéu, que se saldó con once heridos, uno de ellos potencialmente grave.



Hasta poco antes de la medianoche de este martes los agentes que intervinieron para frenar la pelea habían arrestado a 22 personas, cifra que se ha aumentado en diez a lo largo de la madrugada, según han señalado a EFE fuentes policiales.



También se han identificado a más de 67 personas en relación con la riña que protagonizaron dos familias de feriantes.



Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores apunta a que la pelea estuvo motivada por la organización de una feria alrededor de un colegio y la disposición de sus puestos y atracciones.



La reyerta multitudinaria, en la que se emplearon armas blancas, comenzó sobre las 21:20 horas en las inmediaciones de la calle Padre Damián y se saldó con once heridos de diversa consideración, de los cuales siete fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios por los sanitarios del Samur-Protección Civil.



Entre los heridos hay cinco personas que fueron apuñaladas. Uno de ellos, un hombre de 34 años, sufrió una herida en el abdomen y fue trasladado al Hospital de La Paz con pronóstico potencialmente grave.



Según informó Emergencias Madrid, los otros cuatro sufrieron, respectivamente, la amputación de la falange de un dedo de la mano, la semiamputación de otra falange, una lesión en el muslo y otra en la espalda.



Los seis heridos restantes presentaban contusiones y brechas que no revestían especial gravedad.

