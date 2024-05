Cuatro detenidos por hurtos y estafas a ancianos cuando retiraban dinero en cajeros

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas, de entre 19 y 63 años, e investigan a una quinta como presuntos autores de hurtos y estafas a personas de edad avanzada cuando retiraban dinero de cajeros automáticos en distintas ciudades de Cataluña.



Según ha informado este martes la Policía de la Generalitat, este grupo criminal, que se pudo desarticular el pasado 25 de abril, utilizaba la técnica de "la siembra" para robar a las víctimas, consistente en distraerlas cuando retiraban dinero de los cajeros.



Así, la banda aprovechaba que la víctima sacaba dinero para observar el PIN que introducía y después tiraban un billete al suelo diciéndole que era suyo y cuando ésta lo cogía del suelo, uno de los delincuentes le sustraía la tarjeta bancaria y después retiraba dinero o hacía compras fraudulentas.



El grupo utilizaba identidades falsas, y hasta el momento se ha podido acreditar su implicación con una docena de hechos delictivos, aunque no se descartan más, con una defraudación hasta el momento de más de 21.000 euros.



Tras sustraer la tarjeta actuaban rápidamente antes de que la víctima se diera cuenta de que ya no la tenía y, en una ocasión, realizaron seis extracciones por importe de 4.173 euros y en otra consiguieron 1.000 euros e hicieron compras valoradas en 3.586.



También se comprobó que no tenían arraigo en el país y que tenían mucha facilidad para moverse y actuar en distintos lugares del territorio en un pequeño espacio de tiempo.



Sólo en tres meses cometieron doce hechos delictivos en Argentona, Badalona, L'​​Hospitalet de Llobregat, Barcelona, ​​Mataró, Girona y Reus.



La investigación se inició a principios de enero, cuando se detectó un aumento de esta tipología de delitos donde la forma de actuar de los autores era siempre la misma.



Gracias a las gestiones de investigación y los indicios recogidos, los agentes comprobaron que todos estos hechos delictivos podrían estar relacionados y que los autores podrían ser los mismos en todos los casos.



Las pesquisas y las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de las entidades bancarias permitieron atribuir los hechos delictivos a un grupo de cinco personas, tres hombres y dos mujeres.



La Fiscalía de Protección de Víctimas Vulnerables solicitó al Juzgado de Guardia de Incidencias la autorización para realizar entradas y registros en los domicilios de los investigados.



En las entradas, que se llevaron a cabo el pasado 25 de abril, se localizaron y detuvieron a los cuatro implicados en los hechos y se intervinieron unos 4.000 euros, ropa y complementos característicos que utilizaban.



Esta ha sido la primera investigación que los Mossos d'Esquadra realizan bajo la dirección de la recién creada Fiscalía de Protección de Víctimas Vulnerables.

