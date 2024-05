Casi el 26% de los españoles piensa que reciclar es inútil, ¿sabes por qué?

El 25,9% de españoles cree erróneamente que los residuos se mezclan cuando se vuelcan en los camiones de recogida, el 6,9% considera que la calidad de un producto reciclado es peor y el 6,6% opina que reciclar contamina más que producir un nuevo producto, según un estudio de GfK para Ecovidrio efectuado con 4.000 personas.

Aún así, el 87,8% de personas declara separar sus residuos de envases de vidrio siempre o casi siempre y hasta un 18% son lo que Ecovidrio define como "ecoactivistas", ya que ejercen influencia sobre su entorno, animándolos a reciclar más o llamándoles la atención si no lo hacen. En total, el estudio señala que sólo un 5,9% de los españoles entraría en la categoría de negacionista del reciclaje, ya que no reciclan o están convencidos de que reciclar no es útil.

En lo que respecta a la distribución territorial, el estudio indica que la mayor proporción de "ecoactivistas" se da en ciudades de más de 100.000 habitantes y, más concretamente, en Navarra (24,1%), País Vasco (23%), la Comunidad de Madrid (21,1%), Castilla y León (20,1%) y Asturias (20%). En el otro extremo, Cantabria (14,6%) y Galicia (9,3%) destacan por tener una mayor proporción de ciudadanos "negacionistas del reciclaje" en comparación con el resto de España.

Por otro lado, añade que tanto hombres como mujeres muestran niveles de ecoactivismo muy similares (18,8% frente a 17,3%), si bien los hombres generan más residuos de envases de vidrio a la semana que las mujeres (6,86 frente a 5,56 envases por persona). En cuanto a edades, observa que los jóvenes de 18 a 30 años son los que demuestran una menor implicación con el reciclaje, mientras que los mayores de 45 años son los ciudadanos más "ecoactivistas".

En general, el estudio detalla que siete de cada diez personas abogan por dar más información sobre el ahorro que implica el reciclaje en el precio final de un producto, sobre lo que ocurre con los envases tras ser reciclados o sobre los efectos de no reciclar sobre el medioambiente. Además, el 64,6% considera que las campañas de sensibilización influyen mucho a la hora de cambiar el comportamiento de la gente para que recicle más.

A pesar de ello, el 59,5% de los ciudadanos opina que sería efectivo establecer un sistema de multas para aquellas personas que no reciclan y, de hecho, el 43,5% cree que hay gente que solo reciclaría vidrio si se les multara por no hacerlo.

Por tipo de residuo, el estudio enumera que los envases de vidrio son los que más se reciclan, con un porcentaje superior al 95%, seguidos del papel y el cartón (86,7%) y de los envases de plástico (84,5%). En el lado contrario, solo el 54,9% asegura reciclar los residuos orgánicos, mientras que el 2,9% explica que no separa selectivamente ningún tipo de residuo.

Respecto a los motivos para reciclar vidrio, la mayoría alega conciencia ambiental (67,7%), mientras que el 43,5% lo considera un deber ciudadano. Por el contrario, aquellos que no colaboran en la recogida selectiva de envases de vidrio alegan que los contenedores están demasiado lejos (31,2%), que no tienen sitio en casa (28,2%) o que no merece la pena separar residuos porque al final los mezclan todos (27,6%).

