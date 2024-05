Los ayuntamientos deberán justificar el llenado de piscinas privadas

La Junta de Andalucía ha recordado este jueves que los ayuntamientos de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y de Málaga capital, la Axarquía y la Costa del Sol Occidental en la provincia de Málaga deberán justificar que el llenado de piscinas privadas no excede de la dotación máxima de 225 litros de agua por persona y día fijada por la Comisión de Gestión de la Sequía para estas zonas.

Así lo ha indicado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, un día después de que la Comisión de Gestión de la Sequía de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas informase favorablemente y sin votos en contra de la flexibilización a partir del 1 de junio de las medidas de ahorro de agua en este territorio, entre las que se encuentra la valoración positiva a las peticiones de autorización de piscinas privadas para el Campo de Gibraltar, Málaga capital, Axarquía y Costa del Sol Occidental, solicitadas por sus respectivos operadores del agua, Arcgisa, Emasa, Axaragua y Acosol.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Fernández-Pacheco ha asegurado que las lluvias de Semana Santa "nos han venido muy bien, aunque no han acabado por supuesto con el problema de la sequía", pero sí han permitido "flexibilizar" medidas para permitir una dotación de 225 litros de agua por persona y día en Campo de Gibraltar y Costa del Sol mientras que en el resto de zonas se mantiene en 200.

"Hasta ahora el llenado de las piscinas privadas estaba prohibido. La Junta de Andalucía ha cambiado esa medida, ahora no está prohibido, pero los ayuntamientos tendrán que justificar que el llenado de esas piscinas no incumple esa dotación a la que acabo de hacer referencia. Si los municipios se ven capaces de autorizar el llenado de las piscinas sin sobrepasar esa dotación, la Junta de Andalucía no tendrá nada que decir", ha expuesto el también portavoz del Gobierno andaluz.

Fernández-Pacheco también ha destacado que la Comisión de Gestión de la Sequía también aprobó dotaciones extraordinarias para riego de hasta 8-9 hectómetros cúbicos para los agricultores del Valle del Guadalhorce y de 3 hectómetros cúbicos para los de la comarca de la Axarquía, "que hasta ahora lo estaban pasando mal"

Además del llenado de piscinas privadas para el Campo de Gibraltar, Málaga capital, la Axarquía y la Costa del Sol Occidental, la Comisión de Gestión de la Sequía también informó postivitivamente la petición de la ciudad de Málaga de permitir el llenado de piscinas desmontables en centros educativos o para personas con discapacidad o necesidades especiales.

En cualquier caso, la Junta ya apuntó "la obligatoriedad de que las piscinas privadas cuenten con un sistema de recirculación del agua que permita utilizar la cantidad mínima indispensable de este recurso para garantizar la calidad sanitaria del agua y para reponer las pérdidas que puedan producirse por evaporación o limpieza de filtros".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es