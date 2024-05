El uso del preservativo cae un 53% entre los adultos de 41 a 58 años en el último año

El uso del preservativo entre los adultos de 41 a 58 años ha bajado un 53 % en el último año. Solo el 21 % lo utiliza "siempre" en las relaciones sexuales frente al 45 %, en esta franja de edad, que el año pasado recurría a este método de protección.



Según datos del XII barómetro "Los españoles y el sexo", promovido por el fabricante de preservativos Control, seis de cada diez españoles argumentan no usar el preservativo por confiar en la salud de su pareja, sin embargo un tercio admite no conocer el estado de salud de la otra persona antes de tener sexo.



A esto se une el desconocimiento de la salud propia pues, según este barómetro, un 29 % de los españoles no ha acudido nunca a un especialista a revisar su estado de salud sexual y el 60 % confiesa no haber realizado nunca una prueba para conocer si tiene una Infección de Transmisión Sexual (ITS).



El barómetro ha sido elaborado entre marzo y abril de 2024 sobre una muestra de 2.000 entrevistas, a nivel nacional y en población con edades comprendidas entre los 18 y 58 años.



Entre los que usan el preservativo, el 58 % asegura que lo hace para prevenir un embarazo no deseado, lo que significa que incluso entre los españoles más concienciados con su uso prevalece la función de método anticonceptivo por encima de la de método barrera frente a infecciones de transmisión sexual.



Los jóvenes entre 18 y 26 años son quienes más usan el preservativo "siempre o casi siempre" (67 %), por encima de los adultos entre 27 y 41 años cuando su uso es del 55 %.



En el caso de población de 41 a 58 años, el uso de preservativo "siempre o casi siempre" es del 38 %.



Según el barómetro, los españoles pierden la virginidad, de media, a los 18 años, coincidiendo con la mayoría de edad, un dato que se mantiene estable frente a años anteriores.



Si segmentamos por edad, el barómetro revela que la mayoría de los jóvenes de la Generación Z (nacidos entre 1995 y 2010) afirma haber perdido la virginidad entre los 14 y los 17 años (de 1965 a 1981), mientras que los adultos de la Generación X lo sitúan, en su mayoría, entre los 18 y 21 años.



Internet es la principal fuente de información en temas sexuales para la mayoría de españoles. El 87 % de los encuestados afirma haber consumido pornografía, siendo los 15 años la edad en la que lo hacen por primera vez.



A la pregunta de cómo evalúan los españoles el sexo en su vida, la mayoría lo puntúa con un 7 (notable) y el 57 % lo practica entre una y tres veces por semana.



El barómetro constata que los juguetes y productos relacionados con el placer sexual se consolida entre los españoles y el 81 % dice usarlos. El 66 % recurre a lubricantes, el 40 % a geles de masajes y el 29 % a vibradores.



Los encuestados argumentan que estos productos mejoran las relaciones sexuales en pareja, aumentan el nivel de excitación y los utilizan para salir de la rutina sexual.

