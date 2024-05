Prision sin fianza para el detenido en Vic acusado de la muerte de su pareja desaparecida

El juzgado de violencia sobre la mujer de Vic (Barcelona) ha decretado esta noche la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre de 59 años detenido el pasado 11 de mayo en esta localidad acusado de la muerte de su pareja desaparecida, cuyo cuerpo no ha sido encontrado.



Según ha informado esta noche el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la causa contra el detenido, que fue puesto este lunes a disposición judicial, está abierta por un delito de homicidio doloso con la agravante de parentesco.



Los Mossos d'Esquadra han informado este lunes que detuvieron el pasado 11 de mayo en Vic (Barcelona) a un hombre de 59 años acusado de la muerte de su pareja, que constaba como desaparecida desde hacía casi un mes y cuyo cuerpo no ha sido, de momento, encontrado.



Según la Policía de la Generalitat, había una denuncia sobre la víctima por desaparición desde el 19 de abril y la detención se precipitó cuando los investigadores supieron que el presunto homicida planeaba abandonar España.



Por su parte, fuentes cercanas al caso han indicado que todavía no se ha podido encontrar el cuerpo de la víctima.



La investigación la ha llevado a cabo la División de Investigación Criminal (DIC) de la Unidad Central de Personas Desaparecidas.



El Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat ha condenado este lunes el feminicidio de la vecina de Vic.



Desde que se empezaron a recoger datos oficiales en 2012, ha habido 141 feminicidios en Cataluña, de los cuales siete corresponden a hijos e hijas menores de edad.



El número de hijos e hijas que han quedado huérfanos por la violencia machista es de siete este 2024 y de 99 en la última década.



Desde la administración catalana recuerdan que "erradicar las violencias machistas es una cuestión de país" y que deben sumarse "esfuerzos desde todos los ámbitos de la sociedad" para acabar con ellas en todas sus formas.



Ante cualquier indicio o situación de violencia machista es necesario llamar al teléfono 900 900 120, un número anónimo y gratuito que no deja rastro en la factura y al que puede llamar la propia víctima u otra persona.



Las mujeres que estén sufriendo algún tipo de violencia machista también pueden dirigirse a cualquiera de los servicios de la red pública de atención a las violencias machistas que se ubican en todo el país. Por otra parte, en caso de emergencia ante una agresión, es necesario llamar al teléfono 112.

