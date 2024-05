¿Tomar vino a partir de los 50 aporta más beneficios que riesgos? Un estudio lo analiza

Un ensayo clínico analizará el beneficio del consumo moderado de vino en mayores de 50 años, con el fin de determinar si el tipo de alcohol, la forma de beberlo y el patrón de la ingesta difiere con respecto a otro modo de consumo, su cantidad o en función de la edad.



El objetivo es despejar las dudas existentes sobre uno de los componentes de la dieta mediterránea y demostrar si a partir de los 50 o 55 años "tomar dos copitas de vino al día aporta o no más beneficios que riesgos" a la salud, ha explicado Daniel Cabo, especialista en Endocrinología de los hospitales Quirónsalud Málaga y Campo de Gibraltar.



Varios estudios señalan que el consumo moderado de vino mejora entre un 12 % y un 24 % los beneficios de la dieta mediterránea, entendido el consumo moderado como hasta una copa de vino al día en mujeres y hasta dos en varones, siempre con las comidas.



Uno publicado en la revista 'The Lancet' en 2013 encontró que las personas que seguían una dieta mediterránea con un consumo moderado de vino tinto tenían un menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, accidente cardiovascular y alzhéimer.



Ahora bien, estos beneficios parecen estar relacionados con la edad y son aplicables principalmente a personas de mayor edad, ya que "el mensaje de que la abstinencia total de alcohol es la opción más saludable debería dirigirse de manera generalizada a personas menores de 35 años", ha apuntado Cabo.



La recomendación de consumo moderado de vino durante las comidas "podría estar indicada para mayores de 40 años por sus beneficios cardiovasculares, principalmente", ha señalado.



No obstante, el consumo moderado es un tema complejo, pues podría ser perjudicial en función de la edad del paciente y si padece enfermedades.



Desde hace años, las recomendaciones sobre el consumo de alcohol apuntan a que es preferible evitarlo, ya que el exceso puede aumentar el riesgo de diversas enfermedades, incluidas las cardiovasculares, el cáncer y los trastornos mentales, y sugieren que ninguna cantidad es segura para la salud.



"Dado que la duda está servida, se pone en marcha un ensayo clínico multicéntrico que incluirá a 10.000 personas en el que participa el HospitalQuirónsalud Málaga" con la coordinación del doctor Daniel Cabo, según ha informado este martes el centro sanitario en un comunicado.



Con este estudio, denominado UNATI (University of Navarra Alumni Trialists Iniciative), se pretenden obtener respuestas "más definitivas sobre la disyuntiva".



"En últimos estudios se ha determinado que el alcohol podría tener más riesgo que beneficio e incluso se recomendaba el consumo cero", ha indicado Cabo, quien ha explicado que "se quiere demostrar si, a partir de los 50-55 años, tomar dos copitas de vino aporta o no más beneficios que riesgos".



Se espera que los resultados estén disponibles en cinco años y que proporcionen "evidencia de primer nivel para enfrentar los daños de una de las sustancias más consumidas a nivel mundial".



El estudio propuesto incluirá a más de 10.000 personas (hombres de 50 a 70 años o mujeres de 55 a 70) que consumen tres o más bebidas a la semana y menos de cuarenta.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es