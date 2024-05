El 85% de las madres afirma sentirse sola y un 87% renuncia a parte de su carrera

El 85% de las mujeres se ha sentido sola al ser madre y el 87% ha renunciado a algún aspecto de su trayectoria laboral por no contar con apoyos para conciliar, según el estudio 'Sin madres no hay futuro', elaborado por la Asociación Yo No Renuncio.



El estudio, presentado este martes en Madrid, se ha realizado a partir de casi 18.000 encuestas a mujeres con y sin hijos. Pone el foco en la falta de acompañamiento y de redes que tienen las madres y destaca que seis de cada diez mujeres trabajan en empresas donde no se ofrecen oportunidades de conciliación y un 19% afirma no contar con flexibilidad horaria.



Los datos revelan que las madres no cuentan con apoyos suficientes que favorezcan la maternidad. Así, siete de cada diez mujeres recurren a los abuelos y abuelas cuando no pueden atender los cuidados de los menores y dos de cada cinco mujeres encuestadas no pueden asumir el coste que suponen los servicios de cuidados o escuelas infantiles.



En la presentación del estudio, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, ha denunciado que "los datos interpelan y la realidad sacude": "Hay mucha tarea por delante y muchas cosas que cambiar”, ha reconocido.



Desde la Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, han incidido en la necesidad de impulsar más medidas de ayudas a la maternidad como la ampliación del permiso por nacimiento a 24 meses.



Calvo ha defendido que es cierto que mujeres y hombres son iguales ante la ley "y sin embargo la igualdad no es efectiva": "Sin conciliación y corresponsabilidad no hay igualdad”, ha enfatizado.



En el informe se hace hincapié en la importancia de los abuelos y abuelas como redes de apoyo de las madres y en el impacto en la salud mental de la falta de medidas para la conciliación y un mal reparto de responsabilidades en el ámbito de la pareja.



Calvo también ha remarcado la necesidad de implicarse en la coeducación, en la tarea de sensibilización en la igualdad y ha incidido en que “el trabajo doméstico del cuidado no puede ser a coste cero, es parte del Estado de Bienestar y no puede recaer mayoritariamente en las mujeres”.



Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), ha dicho la Secretaria de Estado de Igualdad: “55.800 mujeres han abandonado sus puestos de trabajo al convertirse en madres, frente a 18.500 hombres”.



Por su parte, la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena, ha confirmado que España está en "cuotas mínimas en la tasa de natalidad, el retraso de la maternidad y la renuncia a ser madre y esto tiene relación directa con la falta de apoyos y la conciliación”.



“Necesitamos apelar a la corresponsabilidad social y visibilizar: a los hombres, mujeres, empresas y al Gobierno, que es el que tiene que llevar a cabo medidas políticas y públicas”, ha aseverado.



Desde la Asociación Yo No Renuncio han exigido “implantar la gratuidad de los servicios de cuidado para que no se produzca una brecha social”. Tal y como ha dicho Baena, “la conciliación es un privilegio pagado”.

