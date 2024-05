Onlyfans: la nueva forma de explotación sexual que pone el foco en las mujeres jóvenes

El consumo de pornografía y prostitución ha evolucionado en los últimos años adoptando nuevas formas. Una de ellas es la plataforma Onlyfans, una extensión del negocio del sexo que tiene como víctimas a mujeres jóvenes, y cuyos ingresos han aumentado un 553 % desde la crisis sanitaria.



Así se desprende del informe "Onlyfans. Un espacio blanqueado del negocio del sexo", elaborado por la Federación de Mujeres Jóvenes, que revela que España es el quinto país con más creadoras de contenido en Onlyfans. El 97 % son mujeres, frente al 3 % de hombres, mientras que el usuario mayoritario es un varón de entre 25 y 44 años.



En la presentación del informe, la vicepresidenta de Federación Mujeres Jóvenes, Raquel Pérez, ha alertado de que Onlyfans es una nueva forma de explotación sexual que atrae a cada vez más mujeres jóvenes y que desarrolla los mismos patrones de la prostitución y la pornografía, reproduciendo la violencia sexual hacia las mujeres y con las formas de dominación masculina "más atroces".



Y, aunque Onlyfans prohíbe que los usuarios compartan o redistribuyan los contenidos, se asigna el derecho de divulgar a terceros esas imágenes, con lo que los contenidos no son de las creadoras, sino de Onlyfans y si las mujeres se dan de baja, sus fotos y vídeos van a poder seguir siendo difundidos por la plataforma. "Es una revictimización eterna".



"Se capta a niñas, adolescentes y jóvenes que se acercan a esta plataforma de forma inocente, cuando en el fondo se están metiendo en toda una estructura de pornografía y prostitución", ha señalado.



En concreto, desde este informe alertan del incremento del número de menores que se encuentran dentro del sistema de protección y residen en centros de acogida, que son mujeres muy vulnerables y que están usando cada vez más estas plataformas para salir de esa situación de vulnerabilidad y generar ingresos.



Porque, aunque en la teoría los menores de edad no pueden acceder a Onlyfans, la realidad es que sólo se necesita un nombre, un DNI y una fotografía que pueden conseguir de un adulto, tal y como ya ha alertado el Instituto de Ciberseguridad.



Pérez ha advertido de que la industria proxeneta está aprovechando el desarrollo de las nuevas tecnologías para poder llegar a las mujeres jóvenes y conformar nuevos espacios para ejercer la prostitución.



"El discurso de Onlyfans supone un nuevo peligro porque cala en las mujeres jóvenes a través de las redes sociales, donde vemos que se reproducen una serie de discursos que banalizan y glamourizan la prostitución y lo maquillan como algo empoderante", ha advertido la vicepresidenta de la Federación Mujeres Jóvenes.



El informe demuestra cómo Onlyfans genera millones de euros al año en base a una serie de relaciones que se fundamentan en el proxenetismo "de toda la vida": hombres que captan a mujeres a través de estas plataformas.



Pero el mayor riesgo, y del que las menores no son conscientes, es cómo se van adentrando a partir del negocio de la pornografía en la prostitución. "Es una puerta de entrada que facilita el discurso prostituyente sobre las mujeres y normaliza el pago de dinero por la prestaciones de cualquier tipo de imagen de índole sexual".



Y aunque son las mujeres en situación de vulnerabilidad las que en mayor número acceden a esta plataforma, también se ha registrado un importante número de mujeres universitarias que exponen su cuerpo en un contexto de cosificación sexual de las mujeres y la "falsa sensación de empoderamiento a través de la hipersexualización".



Existe asimismo -según denuncian desde la Federación de Mujeres Jóvenes- un blanqueamiento de plataformas como Onlyfans. Se usan eufemismos como 'creadora de contenidos' o 'sugarbaby' que además glamouriza lo que en realidad es explotación sexual.



Hay además presencia de famosas que tienen perfiles en esta web y que presumen de los ingresos que les aportan.



En cuanto a los proxenetas, pueden ser particulares, agentes o incluso los novios de las chicas, que dicen "apoyar" y "ayudar" a las creadoras de contenidos sexuales, cuando lo que hacen es sacar rédito de ellas. "Son redes de proxenetas captando a mujeres jóvenes", denuncia Pérez.



Porque lo cierto es que Onlyfans, como industria proxeneta que es, se lleva el 20 % de los ingresos que producen las mujeres con sus contenidos.



Esta plataforma ha experimentado un incremento exponencial en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia. En el último año, el número de personas creadoras de contenido aumentó un 47 % hasta 3,2 millones, mientras que el número de usuarios creció un 27 %, hasta cerca de 239 millones.



En agosto de 2023, esta plataforma ganó 525 millones de dólares frente a 432 millones de 2022.

