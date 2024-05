Arranca Eurovisión 2024: 15 países luchan por 10 plazas en la final en una semifinal

Eurovisión 2024 comienza esta noche con la primera semifinal en directo desde el Malmö Arena, en la que 15 países buscan clasificarse para la gran final del sábado. En esta gala, que se emitirá a las 21.00 horas en La 1, se producirá el regreso al certamen de Luxemburgo, que llevaba sin participar en Eurovisión desde 1993.

El Gran Ducado actuará en última posición de esta gala que incluirá otra novedad: los países finalistas actuarán como invitados entre los 15 concursantes. Esta noche, Reino Unido, Alemania y Suecia actuarán intercalados entre los participantes en la semifinal.

El primer país en liza es Chipre, que trae a la artista más joven de la edición: Silia Kapsis, de 17 años, que canta 'Liar'. Chipre llega a este Eurovisión tras un año de choques con Grecia, con quien tradicionalmente se intercambia 12 puntos, aunque el año pasado los griegos solo otorgaron cuatro al representante chipriota. 'Liar', de hecho, es el último episodio de esta polémica: la canción estuvo en la selección helena del año pasado, pero tras no ser elegida, la cantante que la interpretaba --que no era Kapsis-- llevó a la televisión griega a los tribunales.

Serbia sale en segunda posición. Teya Dora cantará 'Ramonda', una emotiva balada inspirada en esta flor, símbolo del renacimiento del país tras la Primera Guerra Mundial. Su elección no gustó a sectores conservadores del país, que protestaron ante la televisión porque el jurado la primó ante el favorito del televoto, un tema llamado (en serbio) 'El nido del águila', que se interpretaba como un mensaje contra Albania. Teya Dora tiene una curiosa historia de viralidad: el año pasado publicó una balada llamada 'Dzanum' cuyo estribillo acabó, gracias a TikTok, convirtiéndose en un meme en India y Bangladés.

En tercera posición saldrá Lituania, con Silvester Belt y 'Luktelk'. Belt es el primer artista LGTBI que va a Eurovisión por su país. Saldrá a escena para interpretar este tema en lituano --algo poco común en un país que ha cantado en inglés en 20 de sus 23 participaciones-- con una tirita metálica en la nariz, un objeto que considera el símbolo de la candidatura hasta el punto de que se la ha tatuado.

Irlanda presenta a Bambie Thug, la primera persona abiertamente no binaria que participa en Eurovisión. Cantará 'Doomsday Blue', una muestra de su estilo propio denominado "ouija pop", en el que mezcla elementos de rock alternativo y jazz. Thug, que tiene también la nacionalidad sueca, es la única persona del país anfitrión que participa este año en Eurovisión, ya que Suecia está representada por los gemelos noruegos Marcus y Martinus.

El británico Olly Alexander, anteriormente conocido como Years and Years, será el primer finalista en actuar como invitado. Cantará su 'Dizzy' entre sus vecinos irlandeses y Ucrania, uno de los favoritos para la victoria. La rapera Alyona Alyona y la cantante Jerry Heil participan con 'Teresa & Maria', una canción "de esperanza" inspirada en la Virgen María y Teresa de Calcuta. Ucrania ganó hace apenas dos años el festival con Kalush Orchestra, que justamente pertenecen a la discográfica que dirige Alyona Alyona.

Sexta saldrá Luna, que representa a Polonia con una canción de "pop cósmico" llamada 'The Tower'. La polaca ha sido muy aplaudida durante la gira promocional previa al certamen por salir al escenario con la bandera de su país y la del colectivo LGBTI, algo que ella misma ha comentado que "no podría haber hecho" bajo el gobierno anterior.

Croacia busca su primera victoria en Eurovisión con uno de los grandes favoritos del año: Baby Lasagna canta 'Rim Tim Tagi Dim', un tema pop rock en el que narra con ironía el éxodo de los jóvenes rurales a la ciudad y a otros países para labrarse un futuro. El joven se ha convertido en todo un fenómeno en el país, y eso que no estaba incluído en la final nacional al principio, sino que accedió como reserva cuando se retiró otra artista. Acabó ganando con más puntos del televoto que los otros 15 participantes juntos.

El puesto ocho es para Islandia, que viene con Hera Björk, quien ya participó en Eurovisión 2010. 'Scared of Heights' es el título de la canción, que a punto estuvo de no llegar a Malmö: Islandia amenazó con retirarse hasta el último momento debido a la participación de Israel y además, el resultado de la final nacional islandesa está siendo investigado por fallos en la aplicación después de que el favorito, el artista palestino Bashar Murad, perdiera por pocos votos contra Björk.

Tras Islandia se exhibirá Alemania, uno de los tres finalistas. Su representante es Isaak, que justamente es germanoislandés, y cantará su tema 'Always on the Run'. A continuación cantará la eslovena Raiven, que presenta 'Veronika'. A través de esta dramática canción en esloveno con toques líricos, cuenta la historia de Veronika de Desenice, la primera mujer que fue condenada por brujería en Eslovenia en la Edad Media.

El Windows 95 vuelve a la vida con los representantes de Finlandia, el DJ Windows95Man y el cantante Henri Piispanen, que llevarán al escenario su 'No Rules!'. No obstante, sí tendrán que cumplir las reglas del certamen y el DJ deberá presentar una versión pixelada de su vestimenta habitual (una camiseta con el logo del sistema operativo), porque es una marca comercial que no puede aparecer en el certamen.

La representante de Moldavia, Natalia Barbu, regresa al certamen tras quedar décima en 2007 con 'Fight'. Si en aquella participación comenzó su actuación con un solo de violín, en este caso, utilizará su instrumento en el puente de 'In the middle', el tema con el que intentará superar su resultado de hace 17 años.

Los anfitriones de este año, Suecia, vienen con un dúo noruego: los gemelos Marcus y Martinus, que son también muy populares en este país. Con 'Unforgettable' consiguieron ganar la preselección después de ser segundos tras Loreen el año pasado.

Azerbaiyán cantará en su idioma nacional por primera vez desde su debut en el certamen en 2008. La canción se llama 'Ozunle Apar' y está interpretada por el artista urbano Fahree y el músico tradicional Ilkin Dovlatov. Este idioma solo había sonado una vez en Eurovisión antes, cuando en 2012 (en Bakú) la representante búlgara Sofi Marinova incluyó una frase en azerí en su canción 'Love Unlimited'.

Australia también estrena idioma: cantará por primera vez en una lengua aborigen, el yankunytjatjara. El dúo Electric Fields serán los encargados de defender 'One Milkali', un tema de synth pop con influencias disco. Esta es la décima participación de Australia en Eurovisión, tras ser invitados en 2015 por el amplio seguimiento que tiene el certamen en el país desde los años 80.

Iolanda representa a Portugal con la dramática 'Grito', una sentida balada con la que esta artista de 29 años rompió su mala racha en televisión. A lo largo de su carrera, se presentó a la versión portuguesa de Idol, donde fue eliminada en las primeras rondas, y luego a La Voz de Portugal, pero ningún juez se giró para incorporarla a su equipo. Casi 10 años después, logró arrasar en el Festival da Canção con la máxima puntuación del jurado.

Y en última posición, Luxemburgo. Su representante, Tali Golergant, ni siquiera había nacido la última vez que su país participó en Eurovisión, en 1993. De hecho, este año será la primera vez en que aparezca en pantalla una portavoz luxemburguesa a dar los puntos, ya que cuando se retiraron todavía se otorgaban por llamada telefónica.

'Fighter' es el tema con el que vuelven al certamen, una canción en francés e inglés que ha levantado algo de polémica ya que Golergant (nacida en Israel) dedicó su victoria en la final nacional a su hermano, que está en el ejército israelí. La cantante ha aclarado que la canción se creó antes del 7 de octubre y que trata sobre su vida en Nueva York, donde se mudó hace unos años a trabajar como profesora de música.

