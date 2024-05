Los expertos en tabaquismo, preocupados porque el Gobierno excluya subir impuestos

Expertos en tabaquismo de las principales sociedades científicas que han colaborado en la elaboración del plan antitabaco han mostrado este lunes su desconcierto ante el hecho de que el Gobierno haya modificado el plan antitabaco para dejar fuera el aumento del precio mediante el incremento de la fiscalidad.



Representantes del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) han valorado así a EFE el texto definitivo aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, que eliminó esta medida.



Desde que anunciara, nada más asumir el cargo, su intención de desempolvar el plan antitabaco 2024-2027 que llevaba dos años en un cajón, la ministra de Sanidad, Mónica García, siempre ha mostrado su intención de, en la línea de lo reclamado por las sociedades científicas, aumentar el precio de la cajetilla vía impuestos, una medida que, no obstante, compete en exclusiva al Ministerio de Hacienda.



Todas las versiones anteriores del plan antitabaco la contemplaban, incluyendo la que avaló por unanimidad el Consejo Interterritorial el pasado 5 de abril, pero el Gobierno decidió eliminarla en la última reunión del Consejo de Ministros el pasado martes.



"Estamos un poco extrañados porque sabemos que una de las medidas con más evidencia científica para disminuir el consumo del tabaco es el aumento del precio: está absolutamente demostrado en trabajos de investigación que una subida de un 10 % del precio disminuye entre un cuatro y un 5% la prevalencia", ha señalado a EFE Vidal Barchilón, vicepresidente del CNPT.



Barchilón, médico de familia y también coordinador del Grupo de Abordaje al Tabaquismo de la semFYC, sostiene que en España, donde el tabaco cuesta menos de la mitad que en los países del entorno, hay "un margen de mejora para los impuestos", e incrementarlos "ayudaría a que los adolescentes entrasen en menor número al mundo del tabaquismo".



En el mismo sentido se ha pronunciado Mónica Pérez Ríos, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de la SEE: "Realmente es una pena, porque se sabe que son las estrategias que mejor funcionan. Reducir un 5 % la prevalencia es un paso enorme", ha coincidido.



La estrategia antitabaco es un punto de partida de medidas generales que deberán materializarse en leyes. Aunque se podría aprobar la normativa que incremente el impuesto sin necesidad de que esté plasmado en el plan, la epidemióloga considera que lo que ha hecho el Gobierno supone "una oportunidad perdida" en la lucha contra el tabaquismo.



"Evidentemente el plan es una hoja de ruta, pero es muy preocupante que dejen fuera la subida de precio por medio de impuestos", porque además, es una de las cuestiones que más penaliza a España en las escalas de control de tabaquismo. "Es incomprensible", lamenta.



Del mismo modo, Asensio López, coordinador del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud de semFYC, ha aplaudido la aprobación del plan, pero también echa en falta esta propuesta de la hoja de ruta.



"Necesitamos parecernos a nuestros vecinos. Hay que doblar en los próximos meses el precio del tabaco porque es una condición fundamental para mejorar la situación en la intervención sobre el tabaquismo. Agradecemos el esfuerzo que está haciendo el Ministerio; le invitamos, junto al resto de las comunidades a tomar esa medida que es valiente y que automáticamente mejorará la salud de todos los españoles", ha zanjado.

