El TS confirma 6 años de cárcel a tres mujeres por robar en casa del embajador de Ucrania

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a seis años de prisión a las tres mujeres que perpetraron un robo en la residencia del embajador de Ucrania el 29 de abril de 2022.



Los hechos ocurrieron a las cuatro de la tarde cuando Naomi S., Patricia J. y Kimberley J., de nacionalidad croata y de entre 24 y 27 años, entraron en la residencia privada del embajador Serhii Pohoreltsev, tras llamar para comprobar que no había nadie y abrir mediante el método del resbalón, que consiste en manipular la cerradura del portal con algún objeto plano.



Una vez dentro, permanecieron unos 34 minutos tras los que salieron con varios objetos y huyeron en coche.



Ente los objetos robados había bolsos de marca, relojes y ropa de lujo, además de llevarse a pulso la caja fuerte, en la que se almacenaban 111.500 euros, 30.000 dólares y 4.600 grivnas (unos 145.000 euros en total).



La Policía las identificó por cámaras de seguridad y las detuvo unos días más tarde mientras perpetraban otro robo en otra vivienda. Fueron pilladas con "gran cantidad de joyas" valoradas en 17.864 euros.



La Audiencia de Madrid les impuso a cada una cuatro años de prisión por un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada, así como una indemnización de unos 145.500 euros más una cantidad no determinada por el valor de las joyas y objetos no recuperados y que no fueron tasados pericialmente.



El embajador recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que elevó las penas a seis años de cárcel al revocar la apreciación de la atenuante de reparación del daño.



Las acusadas recurrieron al Supremo al alegar que la grabación de la residencia del embajador no ofrece una nitidez que permita su identificación y que no hay pruebas de que forzaran la cerradura, ni de que los objetos y joyas sustraídas tuvieran un valor superior a los 400 euros, por lo que consideran que se trató de un delito leve de hurto.



Pero el Supremo rechaza sus argumentos porque recuerda que "la grabación refleja claramente la fisionomía de las dos mujeres que dejaron caer su mascarilla y llevan el rostro al aire", hasta el punto de que "se trata claramente de dos de las acusadas".



Además, después de perpetrar un segundo robo, las acusadas fueron detenidas haciendo uso del mismo vehículo en el que, según muestra el vídeo, se cargó la caja fuerte de la casa del embajador.



Y en la entrada y registro en la habitación de hotel en el que se alojaban las mujeres, se encontraron algunas de las prendas que vestían el día del primero de los robos. Además, explican que las joyas y objetos sí fueron tasados pericialmente en más de 400 euros.

