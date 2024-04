El alumnado con autismo aumenta un 13,13% en el último curso 2022-2023

El número de alumnos no universitarios con Trastorno del Espectro Autista (TEA) está aumentando de manera continuada en los últimos doce años debido a que hay más herramientas de detección, según la Confederación de Autismo España que cifra en un 13,13 % el incremento registrado en el último curso escolar.



Según datos facilitados por la Confederación y aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte relativo a educación no universitaria, actualmente hay identificados un total de 78.063 estudiantes autistas, un 13,13 % más en el curso 2022-23 respecto al anterior, y supone el 0,94 % del alumno general no universitario.



El alumnado con autismo es mayoritariamente masculino y casi el 85 % cursa sus estudios en la modalidad ordinaria.



En concreto, de estos 78.063 alumnos, 64.198 (82,24 % son niños) y 13.865 niñas (17,76 %). El 84,84 % está escolarizado en la modalidad ordinaria (66.226 estudiantes) y el 15,16 % en educación especial (11.837).



Además, el aumento del alumnado en el espectro del autismo en el curso 2022-23 en relación al anterior ha sido más acentuado en la educación ordinaria (53.251 alumnos, con un aumento del 410,4 %), que en la especial, con 5.789 casos y un crecimiento del 95,7 %.



Por lo que respecta al alumnado de educación especial, el 79,72 % son niños y el 20,28 %, niñas.



En la educación ordinaria los niños representan el 82,69 % y las niñas un 17,31 %.



Según la Confederación Autismo España, estos alumnos están escolarizados de forma más frecuente en las primeras etapas educativas, principalmente infantil, Primaria y Secundaria obligatoria, y hay muy poca presencia en Bachillerato y Formación Profesional.



Entre los que cursan educación ordinaria, la mayoría se concentra en centros públicos.



El 2 de abril, con motivo del día del autismo, el Ministerio de Derechos Sociales publicó el primer Plan de Acción 'Estrategia española en el Trastorno del Espectro Autista (TEA)' que ya avanzaba que el alumnado con autismo se había cuadriplicado en la última década, entre los cursos 2011/12 y 2021/22.



Investigaciones recientes atribuyen este incremento fundamentalmente a las mejoras en la diagnosis, que han posibilitado la identificación de más niños y jóvenes con TEA que ya formaban parte del sistema educativo o bien se han incorporado a él con diagnósticos tempranos.

