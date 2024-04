Los Premios Talía visibilizan la violencia sexual: "Es el momento de sacar todo a la luz"

Diversos asistentes a la gala de los Premios Talía organizados por la Academia de las Artes Escénicas han reclamado este lunes que se continúen visibilizando casos de violencia sexual como el denunciado la semana pasada contra el dramaturgo Ramón Paso, ya que consideran que "es el momento de sacar todo a la luz".

La presidenta de la Academia, Cayetana Guillén-Cuervo, ha sido la primera en pasar por la alfombra de los premios para reivindicar que el teatro es un lugar "seguro" para las mujeres, prefiriendo no hacer una valoración personal de la denuncia a Paso. "Para mí, claro que sí, el teatro ha sido un lugar seguro toda la vida", ha apuntado.

Guillen-Cuervo ha recordado que su institución ya ha emitido un comunicado condenando la violencia sexual, pero "sin personalizar absolutamente nada", porque es un asunto que está "en manos" de la justicia. "No tenemos nada que decir antes de que lo diga la justicia", ha añadido.

Por su parte, el presidente de SGAE, Antonio Onetti, ha remarcado su deseo de que el teatro sea "un lugar seguro", aunque matizando que confía en que un hecho "desgraciado, lamentable y condenable no eclipse" la celebración de estos premios. "El teatro tiene que estar por encima de eso", ha defendido.

La actriz María Adánez considera que "es el momento de sacar todo esto a la luz" y dar a las mujeres que han denunciado "el respeto y el lugar" que se merecen. La intérprete cree que lanzar el mensaje del "basta ya" servirá no solo para la actualidad, sino "para futuras generaciones", y agradece que vayan viendo la luz estos casos porque "la violencia hacia la mujer es algo tan antiguo como la historia de la humanidad".

Otra intérprete, Vicky Luengo - que ha llevado a las tablas 'Prima facie', un monólogo sobre el tratamiento judicial de la violencia sexual- ha afirmado que hacer teatro es "igual de seguro que para cualquier otra mujer en cualquier otro ámbito" en este ámbito. "Las mujeres creo que no estamos seguras en ningún lugar, ni en el periodismo, ni en la interpretación, y por eso hay que hacer mucho trabajo para que cambie todo esto y tengamos un espacio de seguridad", ha defendido.

Por su parte, el tenor Josep Carreras, premio de honor de esta edición de los premios, ha pedido que haya "una total igualdad" porque cree que es la única manera en que estos casos de abuso "desaparecerán". "Estamos en el mismo barco, tenemos las mismas dudas e ilusiones y la igualdad es necesaria: se está consiguiendo, pero falta un pelín todavía", ha remarcado.

El actor Eduard Fernández ha afirmado que hacer teatro en España "es seguro" al igual que entiende que sea seguro "caminar por la calle". "Otra cosa es que haya cosas que se denuncien hoy en día y me parece muy bien que se haga", ha continuado. Fernández, cuya hija es la también actriz Greta Fernández, ha explicado que no es "muy de las nuevas palabritas que surgen". "Conozco bien el tema por mi hija y un hombre tiene que mirar a una mujer como un igual, con todo el respeto y que la sexualidad no esté siempre presente en todo", ha reclamado.

Mientras, el actor Antonio Banderas considera que el teatro debería ser "un espacio seguro, pero como cualquier profesión". "Las mismas seguridades o inseguridades que se pueden encontrar en el teatro, las mujeres se las van a encontrar en otro tipo de empresas", ha añadido.

Anabel Alonso ha respaldado la decisión del actor Pepe Viyuela de dejar la obra de Paso al conocer las denuncias y ha reclamado un "cambio" en los hombres para frenar este tipo de situaciones. "Lo que tiene que cambiar son los hombres, ni más ni menos", ha reiterado, asegurando además que ella no recuerda haber vivido ningún momento en el teatro "tenso o escabroso", si bien "salía por peteneras" ante situaciones en las que veía "por dónde iban los derroteros".

La actriz Lola Herrera ha recordado que esta es "la noche de fiesta" del teatro, pidiendo no enfocarse en "cosas desagradables" como es el caso de Paso que "ya está judicializado". En cualquier caso, sí cree que "dar visibilidad" a estas situaciones es importante, porque "la tapadera no sirve para nada, ni para hacer un buen cocido", ha concluido.

El actor de 'Élite', Omar Ayuso, ha lamentado que la violencia contra las mujeres forme "parte de una estructura patriarcal" que afecta a todos los ámbitos "por desgracia", no solo el teatro, y ha pedido "seguir en la misma línea de más educación, denuncia y justicia". En esta misma línea, considera "importante" que en casos como el de Paso "hablen y se les escuche" a las mujeres.

La actriz Cristina Castaño ha apuntado respecto a las denuncias a Paso que "si hay un montón de mujeres que están hablando de alguien" y han sufrido acoso o abuso, lo que toca es que esa persona sea "investigada". Además, califica de "muy positivo" que este tipo de situaciones vean la luz.

Mientras, la actriz Ana Labordeta ha condenado también la violencia de género y los abusos de poder "en todos los ámbitos", celebrando que los tiempos "estén cambiando" y las mujeres "se atrevan a denunciar". Asimismo, ha reivindicado el teatro como "un lugar seguro", apelando a su propia experiencia de 40 años y que haya tenido "la suerte" de que nunca le haya ocurrido "nada en este aspecto".

La actriz Lolita ha sido una de las invitadas que reconocía no saber de las denuncias a Ramón Paso. "No tengo ni idea, yo estoy de arriba para abajo, para abajo, para arriba y con mi obra de 'Poncia' y no tengo ni idea", ha explicado.

A la gala han acudido varios políticos, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o las vicepresidentas del Gobierno y ministras de Trabajo y Hacienda, Yolanda Díaz y María Jesús Montero. La directora general de asuntos culturales del Gobierno, Manuela Villa, ha reclamado "seguir trabajando para que esto no vuelva a suceder".

"Pero tampoco vamos a hacer como que las artes escénicas o el audiovisual sean los únicos sectores en los que pasa esto", ha reclamado, instando a las mujeres a "seguir contando lo que pasa" porque entiende que "durante mucho tiempo" han estado "calladas" ante estos casos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es