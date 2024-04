Muere un adolescente tras saltar a una poza en Sant Fruitós de Bages y no poder salir

Un adolescente ha muerto este viernes tras lanzarse a la poza de los Tres Salts de Llobregat, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), y no poder salir del agua.



Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 11.20 horas, alertando de que un joven se había lanzado al río y no había salido, y han desplazado hasta el lugar nueve dotaciones en dos vehículos de mando, dos vehículos ligeros, un furgón de salvamento, dos autobombas y el furgón de rescate acuático.



Además, han activado el helicóptero polivalente, que ha transportado al lugar de los hechos a la unidad del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) Subacuático.



Al llegar al lugar de los hechos, han comprobado que bajaba mucha corriente de agua y los bomberos han iniciado la búsqueda intensiva con submarinistas en la zona, de hasta cinco metros de profundidad, y en la zona superficial de la lámina de agua.



A las 12.30 horas, los Bomberos han localizado el cuerpo del adolescente y han intentado realizar maniobras de reanimación, aunque no han podido salvarle la vida.



El Sistema de Emergencias Medias (SEM), que ha desplazado tres unidades, ha activado el equipo de psicólogos para asistir a amigos y familiares y los Bomberos han hecho lo mismo con el grupo de apoyo psicológico para los profesionales que han trabajo en el rescate.



Los Mossos d'Esquadra también han desplazado tres unidades y han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

