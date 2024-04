Save the Children: 60 niños han sido asesinados desde 2013 por violencia de género

Save the Children alerta de que 60 menores han sido asesinados desde 2013 por violencia de género en España y recuerda la violencia de género es también una forma de violencia contra la infancia.



Con motivo de la reunión del pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que preside este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la entidad de defensa de la infancia destaca el aumento este año de la cifra de niños y niñas asesinados por este tipo de violencia que asciende a siete, ya que tanto en 2022 como en 2023 fueron dos los menores de edad asesinados.



En lo que respecta a niños y niñas que se han quedado huérfanos a causa de la violencia de género, son ya 443 los menores de edad que se han quedado sin su madre como consecuencia de este tipo de violencia, 10 en estos primeros meses de 2024.



"En los casos de violencia de género muchas veces los niños y las niñas pasan a un segundo plano, cuando son también víctimas directas de este tipo de violencia. Es nuestra obligación como sociedad garantizar su protección", señala Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.



Save the Children recuerda que España cuenta con la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada hace ahora tres años, que ya recoge las consideraciones sobre la violencia de género y su impacto en niños, niñas y adolescentes, a quienes la ley reconoce como víctimas de violencia de género, y contempla diversas medidas para su protección.



Entre ellas, que las administraciones públicas deben prestar especial atención a la protección del interés superior de los menores que conviven en entornos familiares marcados por la violencia de género, garantizando la detección de estos casos y su respuesta específica, asegurando la plena protección de sus derechos.



Además, señala que las actuaciones de las administraciones públicas deben producirse de una forma integral, contemplando conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de la madre víctimas.



"Es fundamental que estas medidas se implementen de forma efectiva, incluyendo la suspensión de la custodia compartida y del régimen de visitas en los casos en los que el niño o niña haya presenciado o sufrido violencia de género. Si no, el niño o la niña puede seguir en peligro. Un maltratador nunca puede ser un buen padre", concluye Perazzo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es