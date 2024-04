Uno de cada dos españoles no está dispuesto a luchar por su país

La mayoría de los españoles (53 %) no está dispuesto a luchar por su país en caso de que hubiera un conflicto bélico, mientras que solo el 29 por ciento se muestra favorable a hacerlo y el 18 por ciento restante no sabe o no contesta, según una encuesta que sitúa a España entre los países como más rechazo a participar en una guerra.



El estudio, realizado por la Asociación Internacional Gallup, con una muestra de más de 46.000 entrevistas en 45 países, revela que una de una de cada dos personas de todo el mundo (52 %) estarían dispuestas a luchar por su país, una caída considerable respecto del dato de la misma encuesta realizada hace diez años.



España se encuentra entre los 9 países donde la negativa a acudir a luchar por su país en caso de guerra se impone por más del 50 por ciento junto a Italia, Austria, Alemania, Nigeria, Macedonia del Norte, Japón, Serbia y Reino Unido.



Destaca Italia, donde casi ocho de cada diez ciudadanos (78 %) rechaza acudir a la guerra por su país.



Tomando solo en consideración los resultados de los países de la Unión Europea, el 47 % de los ciudadanos comunitarios rechaza participar en una guerra en caso que sus países se vieran involucrados, mientras que solo uno de cada tres (32 %) se muestra dispuesto.



Destacan los resultados de Rusia y Ucrania, en guerra desde el pasado 24 de febrero de 2022. Mientras que un 32 por ciento de los rusos afirman estar dispuestos a luchar por su país (27 puntos menos que hace diez años), en Ucrania un 62 por ciento sí lo haría.



Los ciudadanos de Armenia (96 %), Arabia Saudí (94 %) y Azerbaiyán (88 %) son los más dispuestos en defender a su país en caso de guerra.



A nivel global existen diferencias por sexo: el 59 % de los hombres afirman estar dispuestos a luchar frente al 45 % de las mujeres.



También en cuanto a la edad. El 58 % de los hombres y las mujeres más jóvenes (18-24 años) iría a la guerra por su país, un porcentaje que baja al 43 % entre los mayores de 65 años.



El estudio se realizó mediante 46.138 entrevistas en 45 países, estratificado por sexo y edad. La muestra en España fue de 1.019 encuestados 'online' a través del panel Sigma Dos.

