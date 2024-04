El Consejo de RTVE aprueba el fichaje de Broncano

El Consejo de Administración de RTVE ha acordado contratar un programa presentado por el comunicador David Broncano, según han avanzado a EFE fuentes de este órgano de dirección de la corporación pública.



En la reunión extraordinaria de este miércoles, que continuaba a primera hora de la tarde, también se contempla tratar la contratación de un programa del tipo de 'La Resistencia', de Movistar +, además de votar la contratación de Arturo Valls con el programa 'That's my jam' y la renovación de 'El Cazador'.



La propuesta que estaba previsto que planteara la nueva presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa, sobre la contratación de Broncano era la misma que no se tomó en cuenta en el consejo del pasado 26 de marzo y que iba a defender el exdirector de Contenidos José Pablo López, pero no la pudo hacer al ser cesado en esa misma reunión.



Era un contrato de dos años, a 14 millones por temporada, y ya la segunda se podría cancelar si en seis meses no alcanzaba una cuota de pantalla del 7,5 %, según han precisado otras fuentes del mismo órgano de dirección de la corporación.

