Un menú saludable de un chef estrella Michelín para los 180 pacientes de parapléjicos

Crema de setas con colmenillas, rabo de toro esfofado al vino tinto, acompañado de verduritas, y una mousse de chocolate con cabello de ángel es el menú saludable que el chef estrella Michelín Iván Cerdeño ha preparado para los 180 pacientes del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en la I Jornada Gastronómica de este centro hospitalario organizada con motivo de su 50 aniversario.



Productos de proximidad de todas las comunidades autónomas y, "lo más importante de todo, sostenibles, saludables, bajos en grasas y adaptados a las exigencias de cada paciente" de este centro público especializado en el tratamiento integral de personas con lesión medular de toda España, ha explicado a EFE la directora de Enfermería del hospital, María Jesús Cobos, y el propio Cerdeño.



Se trata de que los pacientes, venidos de todas las partes del país, sientan durante estos días "un acercamiento a su tierra de origen a través de la comida y disfruten de la rica galería de sabores que ofrece la gastronomía española", preparada además "con todo el cariño" por los reconocidos cocineros que participan en esta iniciativa, entre ellos Iván Cerdeño y Adolfo Muñoz, ambos toledanos, y los propios del hospital, ha explicado Cobos.



Ha remarcado además que la gastronomía es "una forma de arte que nutre no sólo el cuerpo, sino también el alma", por lo que en un entorno hospitalario donde la salud y el bienestar son de suma importancia, "la comida juega un papel crucial, porque no sólo nutre la parte del cuerpo que necesitamos para recuperar y mantener la salud, sino que también ofrece consuelo y alegría en los momentos de desafío por los que pasan nuestros pacientes".



En este aspecto ha incidido también Cerdeño que ha argumentado que se trata de que, durante esta semana, los pacientes sientan que están siendo partícipes de una ocasión especial, como "si estuviesen en una boda", y ha resaltado que adaptarse a las características especiales de cada paciente, en la preparación del menú, "no ha sido más difícil de lo que lo es cualquier otro evento, ya que intolerancias a algún alimento las hay a nivel general".



Por su parte, el restaurador también toledano Adolfo Muñoz, encargado de elaborar el menú de este martes (brandada de bacalao sobre hoja de acedera, ensalada de verduras con perdiz de Toledo, solomillo de ciervo sobre vino tinto y lascas de manzana y pastel de mazapán), ha destacado que su objetivo es "ofrecer productos de proximidad, sostenibles y saludables, pero con todos sus nutrientes".



Ambos cocineros han celebrado que su propuesta culinaria haya sido "muy bien acogida" por la nutricionista responsable de la cocina del hospital, Marta García, quien ha asegurado que todos los ingredientes para elaborar los menús de los que podrán disfrutar los pacientes de Parapléjicos desde este lunes y hasta el próximo viernes han sido "cuidadosamente seleccionados y adaptados a cada uno de nuestros pacientes".



Por su parte, la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, María Teresa Marín, ha reseñado que una alimentación saludable es "una garantía de salud" a lo largo del ciclo vital de una persona, pero "adquiere una mayor relevancia cuando se trata, como es el caso, de una fase de recuperación", si bien en todos los centros sanitarios de la región "la comida forma parte fundamental de la humanización de la asistencia prestada".



Junto a Iván Cerdeño y Adolfo Muñoz, la lista de autores de estos "menús especiales" se completa con Diego Toledo, Rodrigo Pedraza, Carlos San Félix, Santi Bajo y Esteban Río, además de Sonsoles Conde, una cocinera que fue paciente de Parapléjicos hace unos años y que, además de preparar el menú del jueves, ofrecerá una charla sobre cómo cambió su vida tras superar su lesión medular.

