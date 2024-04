A Coruña, el mejor rincón de España desde el que se puede atisbar el eclipse solar

La provincia de A Coruña es el mejor sitio de la Península Ibérica para ver de forma parcial el eclipse total de sol previsto para este lunes, aunque todo dependerá de las condiciones meteorológicas.



Lo ha explicado a EFE el divulgador astronómico y fotógrafo coruñés Óscar Blanco, miembro de la Agrupación Astronómica IO, que viaja a Texas (Estados Unidos) para disfrutar de este fenómeno.



“En Europa no se va a ver nada de este eclipse salvo en el oeste, donde habrá un pequeño mordisquito durante la puesta de sol”, detalla.



Si el tiempo lo permite -por ahora hay probabilidad de lluvia para este lunes-, se podrá ver desde A Coruña “un eclipse parcial durante la puesta de sol” aunque, insiste, “tiene que estar despejado”.



El eclipse de Sol que oscurecerá México, el centro de Estados Unidos y el este de Canadá será en Galicia a partir de las 21:17 horas y en Canarias, a partir de las 20:17 horas, y terminará a las 21:44 en la península, una hora antes en el archipiélago, según la página web del Observatorio Astronómico Nacional (OAN).



Óscar Blanco, que estuvo el año pasado en el noroeste de Australia viendo otro eclipse total de sol, avisa que A Coruña tendrá otra oportunidad más especial el 12 de agosto de 2026.



“Entonces sí veremos un eclipse de sol total, que es algo que no ocurre desde 1905”, informa, y apunta que este tipo de fenómenos “mueven a muchísima gente”.



Blanco se encuentra en Texas junto con otros cuatro coruñeses para ver el que será su “noveno eclipse total”, lo que le hace “mucha ilusión”.



Como fotógrafo, además, no duda en sacar su cámara e inmortalizar los cielos de todo el mundo persiguiendo al sol o la luna.



En caso de que el tiempo permita ver este eclipse parcial desde A Coruña, la Agrupación Astronómica IO recomienda “ir a un espacio con horizonte oeste lo más limpio posible”, como puede ser O Portiño, y “no mirar directamente al sol”, además de utilizar “lentes especiales para observar eclipses”, pues no se deben utilizar “gafas de sol normales, cristales de soldadura o radiografías”.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es