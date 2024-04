Alojados en un ferry los 69 bolivianos del crucero con problemas de visado en Barcelona

Los 69 pasajeros bolivianos que han tenido que desembarcar del crucero MSC Armonía por carecer de visado en regla ya han sido alojados en nuevo buque, el ferry Moby Orli, facilitado por la compañía y atracado en el puerto de Barcelona, cerca de la zona de tránsito donde están acudiendo a las entrevistas con extranjería.



Uno a uno, van siendo requeridos a la zona de tránsito de la terminal del puerto donde la policía realiza los trámites de extranjería necesarios, pero mientras tanto el resto puedan esperar a bordo de la embarcación que será su casa hasta que se resuelva la situación.



El grupo, que se considera víctima de una estafa, tal y como han explicado algunos familiares, vio denegada su entrada al espacio Schengen en España porque portaban unos visados falsos.



Algunos familiares han explicado que los pasajeros compraron como un 'pack' la oferta de pasaje de crucero y visado creyendo que era "totalmente legal".



En los trámites con extranjería están contando con el apoyo de las familias y entidades bolivianas así como con el acompañamiento del consulado de Bolivia en Barcelona, quien ha pedido "paciencia" porque "va para largo".



Hasta que no se pronuncien ante la policía no se sabrá si algunos piden protección internacional o explican que ellos simplemente se embarcaron en el crucero y ante esta coyuntura piden que alguien les devuelva a su punto de partida, entre otras opciones posibles.



En el caso que haya que repatriar a alguna persona sería MSC cruceros la responsable de llevarlo a cabo, apuntan las mismas fuentes.



El buque en el que viajaban, y que llegó el martes por la mañana a Barcelona y no pudo partir hacia Córcega (Francia) esa misma tarde, ha zarpado finalmente pasadas las 13:00 horas (hora local) de este jueves con el resto del pasaje.

