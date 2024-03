El polvo es "el gran enemigo" para la calidad del aire en el hogar, afirma una experta

"El aire de nuestras casas está muchísimo más contaminado que el exterior" y "el gran enemigo es el polvo porque acumula todas las sustancias degradadas", advierte a EFE la licenciada en Ciencias Ambientales y divulgadora Eva Liljeström, que acaba de publicar 'Un hogar (casi) libre de tóxicos' (Alienta editorial).



Impulsora del proyecto Casa sin tóxicos, Liljeström afirma que no ha escrito "un libro catastrofista" sino "una auténtica guía para conocer cuáles son los productos dañinos para la salud y enfrentarse a ellos" dentro del propio domicilio.



Y ello con herramientas fáciles, asequibles y respetuosas para el medioambiente y partiendo siempre del orden: "Quizás el primero de los puntos, que destacaría como más importante a la hora de saber qué tenemos, cómo lo tenemos y cómo guardarlo y etiquetarlo", dice.



Respecto al polvo, "la primera amenaza -indica- es que no nos damos cuenta de la cantidad que inhalamos" ni de lo que contiene, puesto que "en un gramo de polvo hay un miligramo de sustancias que pueden ser tóxicas, aparte de muchas otras cosas como ácaros, huevos de insectos, hongos, virus..."



Por ello recomienda ventilar sistemáticamente a primera hora de la mañana pues "la madre naturaleza es muy sabia y limpia el aire" con el viento, la lluvia o los cambios de temperatura. "Pero en nuestra casa el aire no circula ni tampoco llueve", por lo que "no tenemos ni idea de lo que hay" en el ambiente.



Otra forma de mejorar la calidad del aire es con purificadores eléctricos o con plantas, que resultan útiles más allá de su función decorativa, como el potus, la palmera de bambú, la lengua de tigre o el lirio de La Paz.



El libro contiene consejos y soluciones relacionadas con el consumo de agua y alimentos, los productos de limpieza, la higiene personal y la cosmética, pinturas y textiles, los coches, las mascotas e incluso los "inquilinos inesperados" como el moho, los piojos y las plagas de insectos como mosquitos y hormigas.



También incluye un recetario para preparar un limpiador multiuso de limpieza, un ambientador para el baño, un detergente en polvo o un suavizante natural, entre otros productos, ya que elaborar este tipo de artículos de forma casera "aparte de ahorrar más dinero, va a repercutir positivamente" en la salud.



El mismo principio aplica para la alimentación ya que "no se trata de adelgazar para tener un cuerpo con buen aspecto sino de quitarse las sustancias tóxicas". Y "una de las zonas donde más las acumulamos es en nuestro tejido adiposo", por lo que la salud mejorará "si empezamos a evitar las latas o las bandejitas de plástico que luego van al microondas" y sustituimos la comida rápida por opciones "fáciles y más saludables", asegura.



El libro de Liljestöm hace referencia también a diversas sustancias prohibidas, pese a lo cual siguen afectando al ser humano, como el DDT que "se tardó más de 40 años en empezar a prohibirlo" pero sigue en el agua, en el suelo, en los alimentos e incluso en nuestro organismo.



Hay otras que siguen utilizándose pese a los indicios de toxicidad, como el glifosato o el bisfenol A, ante las cuales "hay que actuar desde la prevención, para paliar o reducir la exposición" a las mismas.



"Si empezamos a sumar lo que hemos ido acumulando desde que estamos en el vientre materno, soportamos una carga tóxica muy estupenda", resume, y agrega: "Si encima seguimos comprando papeletas para enfermar, el resultado es el que es", motivo por el cual escribió este libro para que la gente se dé cuenta "de que cada vez hay más opciones y más económicas para cambiar" y mejorar la vida.



Las recomendaciones están basadas en su experiencia personal, la evidencia científica y los conocimientos que, dice, ha ido adquiriendo en los últimos años, añade, y anima a sus lectores a obtener su propia experiencia indicando como consejo general: "Pon en duda todo, incluso lo que te cuente yo" porque "si dependemos de lo que otros decidan por nosotros, lo llevamos clarísimo".

