Uno de cada tres jóvenes reconoce que mira sus mensajes en el móvil mientras conduce

Uno de cada tres universitarios (32,4 %) reconoce que ha revisado WhatsApp u otro tipo de servicios de mensajería en el móvil mientras estaba conduciendo, según las conclusiones del informe “Hábitos de los jóvenes al volante”.



Menos frecuentes son los que admiten realizar llamadas sin utilizar el manos libres, aunque esta peligrosa conducta al volante también alcanza un porcentaje considerable: el 22,8 % de los encuestados.



El estudio, con datos de los años 2022 y 2023, constata, además, que seis de cada diez (58,3 %) han tenido que intervenir en alguna ocasión para impedir que algún amigo condujera tras consumir drogas o alcohol.



El porcentaje sube hasta el 76,5 % cuando se les pregunta si han visto a algún amigo coger el coche tras consumir alcohol o drogas, independientemente si han tratado de impedirlo o no.



Los datos han sido recabados de cerca de 1.900 universitarios participantes en el programa “Agárrate a la Vida”, la iniciativa de prevención de seguridad vial que desde 2010 llevan a cabo Fundación Mutua y la asociación por la prevención de los siniestros viales Aesleme en universidades públicas y privadas de toda España.



Cuando se trata de revelar imprudencias propias, parece que los jóvenes se muestran más cautos y , aun así, uno de cada cinco jóvenes (21 %) confiesa que ha consumido alcohol antes de conducir y uno de cada tres reconoce haber actuado alguna vez en sustitución del dueño del coche debido a que este hubiera bebido (31,25 %).



En cuanto a los límites de velocidad, el 77,8 % aseguran que los respetan y solo un 22,2 % de los encuestados reconoce abiertamente no hacerlo.



Estos datos, según Fundación Mutua y Aesleme, son especialmente relevantes para tener en cuenta en periodos vacacionales como la Semana Santa, cuando aumentan los desplazamientos de largo y corto recorrido, en general, y las salidas nocturnas de los jóvenes, en particular.



Este periodo vacacional es uno de los más complicados del año, al aumentar el volumen de desplazamientos que se realizan en un corto espacio de tiempo, con orígenes y destinos similares y realizados en los mismos días y horas.



Este año, la Dirección General de Tráfico prevé 16,5 millones de desplazamientos durante la operación de Semana Santa, que comenzó a las tres de la tarde del pasado viernes y se prolongará hasta el próximo 1 de abril.

