Familiares del niño desaparecido en el Guadiana critican la demora en operativo de rastreo

Familiares del niño de 13 años desaparecido en aguas del río Guadiana en Badajoz han criticado "la demora" con la que, a su juicio, el operativo de rastreo ha retomado este jueves las labores de búsqueda del pequeño.



"Hemos llegado al río a las siete de la mañana y no había nadie buscando" al pequeño, han lamentado entre la desesperación de no saber nada del niño desde su desaparición en la tarde de este pasado miércoles.



Después de que fuera suspendida la búsqueda en la tarde noche de ayer por falta de visibilidad, algunos de estos familiares continuaron el rastreo a título particular con linternas por los márgenes del tramo del cauce del río donde desapareció el pequeño.



"Con linternas hemos buscado mientras aquí ya no había nadie", han continuado con su crítica.



Buceadores del Parque Local de Bomberos de Badajoz y efectivos de Cruz Roja han sido los primeros esta mañana en adentrarse en el río y en breve los buceadores de los GEO de la Policía Nacional, procedentes de Guadalajara, se sumarán a la búsqueda.



Asimismo, la Policía Nacional de Badajoz ha incorporado un dron en este operativo.



El menor, que tiene otros tres hermanos, desapareció cuando se bañaba en un tramo del río próximo al azud de Las Crispitas y conocido como 'La Pesquera'. Los amigos que le acompañaban fueron quienes dieron la alerta, por lo que de forma inmediata unidades policiales, efectivos del Parque Local de Bomberos y voluntarios de Cruz Roja se desplazaron al lugar.

