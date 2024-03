Las novias dicen adiós al vestido tradicional, apuestan por diseños sexies y cómodos

"Las mujeres buscan un vestido de noche, con toques de novia, para el día de su boda", explica el diseñador Jonathan Díaz, una idea en la que coinciden algunos de los creativos que presentan sus propuestas de novia e invitada en la pasarela nupcial Atelier Couture.



Novias con transparencias, "con un toque atrevido, pero sin perder la elegancia", coincide en señalar a EFE la creativa de Ogadenia Couture, a punto de comenzar su desfile en el Palacio de Santoña de Madrid.



Propuestas que vienen marcadas por tules bordados y exquisitas telas, además de por vestidos sexis, con plumas y guantes al más puro estilo 'Gilda'.



Diazar, la firma que dirige Jonathan Díaz (Tenerife, 1982), ha presentado 17 propuestas, "un abanico para todo tipo de mujeres", aunque añade que sus creaciones son para una "novia que ha dejado atrás el vestido tradicional. Es más atrevida y alternativa y busca algo más sexi".



Una razón por las que sus diseños marcan la silueta en tejidos con mucha caída, con tules y organzas, piezas que confecciona en su taller de La Palma.



Con la intención de que la novia se sienta reina por un día, la firma Ogadenia Couture se ha inspirado en emperatrices como Josefina Bonaparte o Sissi, pero incorporando un plus de atrevimiento, como ha demostrado en su propuesta inicial: un mono de pantalón corto y encaje, con randas de pedrería.



El diseñaor Oswaldo Machín (Lanzarote, 1982) realiza una apuesta en firme por la artesanía canaria y aplica a sus vestidos de novia el calado canario, realizado por Calado Ingenio, en mangas cinturilla y espalda, además de la tradicional roseta canaria en cinturones.



Una colección que define como ecléctica y en la que utiliza lentejuelas recicladas para realizar el bordado de algunas flores.



La jornada de este martes la ha abierto José Acosta, una firma de costura masculina que arriesga con los colores y cortes para vestir a los caballeros de manera en que "en un día tan importante, también se sientas protagonistas".



La diseñadora vallisoletana Esther Noriega ha presentado una colección "clásica y sobria", en la que, sin embargo, no faltan las minifaldas.



"Hay muchos tipos de enlace y no todo el mundo se casa por la iglesia", justifica. La creadora advierte de que esa es una de las razones por las que ya no hay una tendencia clara.



"Hay mujeres que quieren dos y tres vestidos" para ese día tan especial, comenta mientras muestra un mono blanco, en crepé, con cuello barco cuajado de plumas y cinturón joya, que luce cola desde la cintura "que después se puede quitar "para estar más cómoda".



La firma murciana De La Cierva & Nicolás, muy habitual en las alfombras rojas, reconoce que le enorgullece participar en el desfile en el que presenta mañana miércoles una colección para novia e invitada con mucho volumen.



Subraya que sus prendas están marcadas por un carácter atemporal "alejado de las tendencias", en las que destaca su manera de interpretar las flores, "que marcan una cercanía con la naturaleza y el movimiento", con el objetivo de que las faldas formen olas al caminar.



Diseñadores como Alejandro Maíllo, Carolina Gázquez, Sara Santiago, Inmaculada Rodrigues, Sara Omatos y Lucía Cano, cerrarán con sus propuestas los desfiles de este martes.



Mañana miércoles presentarán sus colecciones Jordi Dalmau, ASN Madrid, María Diezma, Susana Hidalgo y Silvia Fernández.

