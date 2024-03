Dos niñas tuteladas por Región de Murcia, agredidas sexualmente y forzadas a prostituirse

Dos adolescentes de 13 y 15 años tuteladas por la Comunidad Autónoma de Murcia fueron agredidas sexualmente y obligadas a prostituirse, tras ser abordadas a principios de febrero en el entorno de la estación de autobuses de la capital murciana.



Aunque las agresiones tuvieron lugar el pasado 8 de febrero, no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido que las chicas eran menores tuteladas por la administración, tal y como ha confirmado a EFE la Consejería de Política Social, que ha insistido en la necesidad de “proteger la intimidad y seguridad” de las víctimas.



Tanto las dos mujeres que instaron a las menores a prostituirse como los dos hombres que las agredieron fueron detenidos el pasado 23 de febrero y se encuentran en libertad con cargos.



Según han detallado fuentes del departamento que dirige Conchita Ruiz, “desde que se tuvo conocimiento de la situación”, la Consejería de Política Social, a través de la entidad que gestiona el centro de menores en el que residen las niñas, “interpuso una denuncia, primeramente, ante la desaparición de las menores y segundo, por posible delito de abuso sexual”.



Además, se aplicaron los correspondientes protocolos de actuación ante posibles situaciones de agresión sexual y se les proporcionó apoyo y atención integral de profesionales especializados en la materia.



Actualmente, señalan las mismas fuentes, la prioridad es “velar por la recuperación de las menores y por su bienestar emocional”.



Según la información facilitada por la Policía Nacional, las dos niñas fueron abordadas en la calle por dos mujeres, que trataron de convencerlas de que fueran con ellas hasta Cehegín, a unos 70 kilómetros de la capital, para prostituirse con hombres.



Las adolescentes “en un primer momento, consintieron esa propuesta”, afirma la Policía, y las dos mujeres las llevaron hasta un piso donde dos hombres las forzaron, ya sin su consentimiento, y las agredieron sexualmente.



Finalmente, les dieron 20 euros a cada una de ellas, tras lo cual, las chicas fueron a comisaría y contaron a los agentes lo sucedido y les dijeron que “se habían visto superadas por las circunstancias”.



La Comunidad Autónoma de Murcia tutela en la actualidad a 1.200 menores de edad y desde Política Social aseguran que este es un hecho aislado y no hay indicios de ningún otro caso de este tipo.



Recuerdan también que los centros de protección de menores “no están configurados como centros privativos de libertad”, sino que los residentes “pueden salir para ir al centro de estudios correspondiente o realizar sus actividades extraescolares”.



Además, los fines de semana “pueden salir libremente, pero con un horario máximo de recogida de las diez de la noche”.



Desde el PSOE, la viceportavoz de su Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, ha pedido este jueves la comparecencia urgente de la consejera de Política Social “para que dé todas las explicaciones” sobre el caso, pues considera que “se trata de unos hechos gravísimos” que deben llevar a “revisar todos los protocolos” de los centros de menores tutelados.



La diputada ha exigido “la máxima transparencia en este asunto, que se aclare lo sucedido lo antes posible y que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir”.

