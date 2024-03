Cómo buscar trabajo en Linkedin

LinkedIn se ha convertido en la plataforma social más grande en la que te puedes conectar profesionalmente con todo el mundo, y no solo para estar conectado con colegas. Pero, sin duda, su auge ha sido por ser una poderosa herramienta para la búsqueda de empleo, tanto pasiva como activa.

Si eres desempleado, es una muy buena herramienta en la que puedes ver cuáles son las oportunidades que hay tanto cerca de ti como si quieres dar el salto al otro lado del planeta. Como búsqueda pasiva, te da la oportunidad de que te llegue una oportunidad que no esperabas.

Con el motivo de tener más visibilidad, muchos usuarios buscan comprar likes LinkedIn para buscar trabajo en LinkedIn. Se puede convertir en algo sencillo, pero también en un quebradero de cabeza si no sabes hacerlo. Por eso, te dejamos algunos consejos que deberías seguir para que esta búsqueda se convierta en todo un éxito.

Tu perfil es tu CV

Ten en cuenta que tu perfil se convierte en tu Curriculum Vitae online. Por ello, es muy importante que esté todo lo actualizado posible y completo. En él deberías tener una foto profesional, sin ningún tipo de vínculo a ninguna empresa, y con un titular atractivo para que destaque entre los miles y miles de usuarios que hay.

No te olvides de poner todos tus logros y mostrar tus habilidades en la vida, más allá de tu trabajo y que pueda atraer la atención de los reclutadores. Si tienes alguna duda, también puedes acudir a los cientos de vídeos que hay en Internet que te ayudarán paso por paso a elaborar tu perfil en LinkedIn.

Crea tu red

El networking es una de las palabras más usadas en el mundo actual, en el que los contactos importan más que nunca. Por ello, con LinkedIn, podrás conectarte con profesionales de tu sector, como reclutadores, directores de recursos humanos y otras personas con puestos importantes. También es lógico que te conectes con compañeros. Con esa red profesional que vayas labrando en tu página, verás que tu visibilidad aumentará más y eso te abrirá más puertas.

Lo cierto es que dichas oportunidades no empezarán a aparecer hasta que no entres en círculos más acotados dentro de tu nicho y en los que te puedas mover más fácilmente.

Comparte contenido

No sólo se trata de tener un currículum actualizado, sino también de ir compartiendo contenido, tanto el tuyo que crees como, por ejemplo, si eres periodista o creador de contenido, así como el que valores que es valioso para tus conexiones.

Podrás también escribir artículos y comentar en publicaciones que te resulten interesantes para que otros usuarios te vean y entren en tu perfil para conocerte.

Sigue a empresas también

Además de mandar mensajes para conectar con usuarios, es importante que sigas a empresas de las que estés interesado o interesada. De esta manera, te irás actualizando de todas las noticias y oportunidades de empleo, así como las tendencias en el sector. A la hora de seguir a una empresa, no significa que esperes a las noticias que van apareciendo, sino también participar y hacer aportaciones que sean relevantes a los “updates” de las compañías.

Fija tus preferencias de empleo

En la opción de “empleos”, puedes ir fijando cuáles son tus preferencias laborales. Dentro de esa pestaña, puedes configurar que la aplicación te envíe alerta según las preferencias que has puesto. Por ejemplo, si quieres un empleo que esté en España o que sea remoto, o si alguna empresa en concreto publica una oportunidad de empleo para que puedas solicitarlo.

En él también tienes una opción en la que te permitirá que muestres que estás “abierto a trabajar”, un banner que aparecerá en tu foto de perfil y de esta manera, los reclutadores sabrán a dónde acudir más fácilmente.

No te olvides de mirar tu bandeja de entrada

Los reclutadores, por lo general, se ponen en contacto en LinkedIn con los potenciales candidatos que ellos ven a través de los mensajes. Por ese motivo, es muy importante que veas cada día tu bandeja de entrada y respondas rápidamente a los mensajes que te lleguen. Entablar conversaciones con los reclutadores puede llevarte a tener más oportunidades laborales e intenta que estas conversaciones sean las más naturales posibles.

Actualiza y actualiza

La vida está llena de aprendizajes y seguro que te dedicas a hacer cursos durante el año. Pero que eso no se quede en el diploma que te envíen, sino intenta actualizar todo lo posible el aprendizaje continuo que hagas, incluso si no lo has acabado. Un conjunto de ellos puede despertar el interés de los reclutadores.

