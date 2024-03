Más de 83.000 casos de violencia machista bajo protección policial en España, un 9,5% más

Más de 83.000 casos de violencia de género fueron objeto de seguimiento policial en España en febrero, 7.000 más que en la misma fecha de 2023, lo que supone un incremento del 9,5 % de los casos activos en VioGén.



El Ministerio del Interior ha hecho públicas las últimas estadísticas del sistema de protección policial VioGén, relativas al 29 de febrero de 2024, cuando había 23 mujeres expuestas a un riesgo extremo de volver a ser agredidas por su maltratador (riesgo de violencia letal para su vida); 1.196, a riesgo alto; 12.681, a riesgo medio; 37.024, a riesgo bajo; y 32.146 casos se calificaron con riesgo no apreciado.



En el radar de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales había a finales de febrero 1.037 víctimas menores de edad (un 1,2 % más) y 1.893 víctimas mayores de 65 años (un 12,8 % más).



Más de la mitad de los casos activos, el 51,6 %, corresponden a víctimas madres de menores: 42.872, un 13,66 % más que en febrero de 2023. La maternidad es un importante factor de riesgo en el maltrato machista.



En el sistema policial VioGén hay registradas 690.188 víctimas de violencia de género, una cifra un 7,3 % superior a la del mismo periodo del año anterior. Asociados a estas víctimas, 794.273 casos (un 8,26 % más), 83.070 activos y 696.448 inactivos, lo que quiere decir que actualmente no tienen seguimiento policial.



Un mes más Interior vuelve a registrar un aumento en el número de menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de vivir en hogares en los que sus madres sufren violencia y también un incremento de los pequeños y pequeñas que corren riesgo de ser agredidos por el maltratador de su progenitora.



En febrero, los cuerpos policiales habían detectado a 9.915 menores en situación de vulnerabilidad, un 11,1 % más que hace un año. De ellos, 3 se encontraban en una vulnerabilidad extrema; 134, alta; 1.379 media y 4.397, baja.



Por su parte, 1.455 niños y niñas estaban en riesgo de ser agredidos por su padre o la pareja o expareja de sus madres (un 33 % más): 3 en riesgo extremo, 163 en riesgo alto y 1.289, medio. Cada vez que Interior detecta una situación de riesgo en los menores, alerta a los tribunales y a la fiscalía con una diligencia automática que persigue que se impongan medidas urgentes de protección.



El sistema VioGén persigue evaluar, a través de un cuestionario que se hace a la víctima, la probabilidad de reincidencia de un maltratador, el riesgo de que una mujer vuelva a ser agredida y también el riesgo potencial de homicidio. Desde 2019 también evalúa el impacto del maltrato en los menores que viven en hogares donde se perpetra violencia contra sus madres.



Son 4.433 los menores en riesgo de violencia vicaria que ha detectado Interior desde marzo de 2019.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

