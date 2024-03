Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido elegido este martes 5 de marzo, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la 124 Asamblea Plenaria, en sustitución del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, según ha informado la CEE.

Argüello había sido, con 32 votos, el prelado más votado en el sondeo preliminar y no vinculante celebrado este lunes.

En total, 49 obispos españoles eran elegibles como presidente. Desde 2022, el Dicasterio de los Obispos no permite que sean elegidos para el cargo de presidente ni vicepresidente obispos mayores de 75 años -que ya tienen que haber presentado su renuncia al Papa- y recomienda encarecidamente que no sean seleccionados aquellos prelados que cumplirán esa edad dentro del mandato, según han recordado este jueves 29 de febrero fuentes de la CEE. Junto a ellos, no son elegibles los obispos auxiliares. Estas exclusiones dejan en un total de 49 el número de prelados elegibles si se atiende, además de la prohibición, la recomendación del Vaticano.

Tras la elección del presidente, la plenaria también elegirá al vicepresidente, que debe someterse a los mismo criterios, y que sustituirá al cardenal y arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro, que tampoco puede repetir. También elegirá a los miembros de la Comisión Ejecutiva y a los presidentes de las comisiones episcopales. Una vez elegidos, formarán parte de la Comisión Permanente.

Los únicos cargos que no se renuevan en esta ocasión son los del secretario general, César García Magán, y el vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, ambos quinquenales y cuya renovación suele celebrarse en la plenaria de noviembre.

Se trata de la segunda vez que los obispos votan de acuerdo a los nuevos estatutos, que elevan de tres a cuatro años el mandato. En total, hay 78 obispos electores, aunque sólo votan los que están presentes en la plenaria y lo hacen de manera secreta y telemática. Por el contrario, aquellos prelados que son elegibles, sí pueden serlo aunque no estén presentes en la votación.

En concreto, tienen derecho a voto 65 obispos diocesanos, 10 obispos auxiliares, el arzobispo castrense y los dos administradores apostólicos de Huesca-Jaca y Gerona. Se da la circunstancia de que el Papa ha nombrado el pasado jueves obispo de Gerona al abad de Poblet (Tarragona), Octavi Vilà, pero su ordenación episcopal no se producirá hasta el próximo 21 de abril, según han informado a Europa Press fuentes de la diócesis, con lo que aún no forma parte de la CEE y no podía ni votar ni ser elegido en esta ocasión.

Hasta ese jueves, también podía votar el propio Osoro, en calidad de ordinario de los fieles católicos de rito oriental en España, pero este viernes el Papa lo ha sustituido por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, con efecto inmediato, por lo que tampoco ha podido votar al ser emérito.

El nuevo presidente debe ser elegido por mayoría absoluta de los presentes y puede haber hasta tres votaciones. La última será entre los dos más votados de la anterior en caso de que ningún prelado haya alcanzado mayoría absoluta. Y si hay empate en la tercera votación, se elegirá al obispo de mayor edad. Tras conocerse el nombre del presidente, el martes se procederá a la votación del vicepresidente a través de la misma dinámica.

Es previsible que el nuevo presidente viaje a Roma durante el presente semestre para reunirse con el Papa Francisco y también es posible que se reúna con el jefe del Estado, el Rey Felipe VI y con el Gobierno.

