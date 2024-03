Aragón desactiva el nivel 1 de emergencia por la crecida del Ebro y pasa a fase de alerta

El Gobierno de Aragón ha desactivado este lunes, a las 9.00 horas, el nivel 1 de emergencia del Plan especial de protección civil de emergencias ante el riesgo de inundaciones (Procinar) dada la evolución de la crecida del Ebro, en tendencia descendente, aunque el plan continúa activado en la fase de alerta.



Esta fase de alerta responde a las informaciones de los sistemas de previsión y a la situación que, si evoluciona de forma desfavorable, podría dar lugar a inundaciones, aunque no supondría un riesgo inmediato para la población y sus bienes.



El Centro de Emergencias 112 Aragón aconseja como medidas de autoprotección ante inundaciones cerrar bien tanto puertas y ventanas como salidas de ventilación en casa, colocar los documentos importantes, objetos valiosos, alimentos y agua potable, además de a los animales domésticos, en puntos elevados y situar los productos peligrosos en lugares protegidos, así como desconectar el interruptor general de la luz y no bajar a subterráneos, ni permanecer en sitios bajos.



En el exterior recomienda alejarse de cauces de barrancos, torrentes y de sus puentes; no estacionar el coche a la orilla de ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y puentes, ni cerca de ellos y no cruzar con el vehículo vados que salvan barrancos u otros tramos de carretera si están inundados, dado que la fuerza del agua podría arrastrar el coche.



El Gobierno de Aragón activó el Procinar en fase de Emergencia Nivel 2 el pasado jueves debido a la previsión de crecida del río Ebro, que se preveía extraordinaria y ha dejado inundaciones en campos de cultivo de distintas poblaciones ribereñas, y bajó a 1 el nivel este sábado, cuando desmovilizó también a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia una vez que la punta de la crecida empezó a llegar el embalse de Mequinenza y a bajar el caudal en todos los aforos de la Comunidad.

