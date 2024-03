Buscan en el extranjero a una mujer que desapareció con sus 3 hijos de una casa de acogida

La Guardia Civil busca a una mujer que desapareció el pasado noviembre junto a sus tres hijos menores de edad -de 2, 8 y 10 años-, cuando se marchó de una casa de acogida de la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid en la que estaba viviendo, y sospecha que podría encontrarse en el extranjero.



Se trata de Nasteha Mahamud Nur, de 35 años, a la que se le perdió el rastro el 2 de noviembre, hace ahora casi cuatro meses. Tras todo este tiempo, los agentes no han sido capaces de dar con su paradero y sospechan que podría estar fuera de España, en Francia o Bélgica, donde tiene conocidos.



Fuentes de la Comandancia de Madrid del instituto armado han señalado a EFE que en este tiempo han agotado todas las vías de investigación posibles y, aunque dan por hecho que la desaparición fue voluntaria, temen por la posibilidad de que los menores se encuentren desamparados.



Nasteha y sus hijos, de origen marroquí, no llevaban mucho tiempo en España y vivían en un centro de primera acogida propiedad de la administración pública del que pasado el tiempo preceptivo les iban a derivar a otro lugar.



El día en el que estaba previsto que se efectuase el traslado se fue con los menores y de momento no se ha tenido noticias de su paradero.



Los investigadores han solicitado colaboración ciudadana para obtener nueva información que les permita localizar a la mujer y sus hijos, con la esperanza de que alguien les viese cruzar la frontera entre España y Francia o que les hayan avistado en algún país.



Según la información facilitada por la Asociación SOS Desaparecidos y el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), Nasteha mide 1,65 metros de altura, pesa 55 kilos, es de complexión delgada, tiene los ojos negros y el pelo oscuro, corto y rizado. Además en la foto difundida porta hiyab.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es