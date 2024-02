El TSXG reconoce el derecho al cobro de la baja por covid como accidente laboral

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido a una técnico en cuidados de enfermería el derecho al cobro de la baja por covid-19 como accidente laboral desde el primer día y no, como pretendía la mutua, desde solo tres meses antes desde que se solicitó la determinación de la contingencia.

La sentencia del alto tribunal gallego, con fecha de 21 de febrero, confirma otro fallo previo del Juzgado de lo Social número 3 de Lugo contra el cual la mutua presentó un recurso por entender que la empleada solo podía percibir la incapacidad temporal (IT) con una retroactividad de tres meses desde la solicitud para que esta pasara de ser por enfermedad común a accidente de trabajo.

La técnico en cuidados de enfermería estuvo de baja desde el 30 de octubre de 2020, cuando dio positivo en covid-19, y no fue hasta el 26 de marzo de 2021 cuando se presentó la solicitud de determinación la contingencia, que el tribunal médico resolvió en octubre de 2021. Por tanto, la mutua pretendía que solo pudiese cobrar como accidente laboral desde el 26 de diciembre de 2020, dos meses después de la IT.

En primera instancia, la aseguradora argumentaba que el centro donde trabajaba no constaba inscrito como sociosanitario, pero el Juzgado de lo Social resolvió que era claramente sociosanitario aunque no estuviese registrado como tal. También había determinado el juez que lo importante era la fecha de la IT, sin ese plazo de tres meses.

Ahora, tras el recurso, el TSXG resuelve en el mismo sentido de que el cobro debe "retrotraerse a la fecha del hecho causante", es decir, a la propia baja, concedida ya el 30 de octubre.

El Sindicato de Técnicos Auxiliares de Enfermería (SAE) reivindica esta sentencia que, esperan, "creará jurisprudencia en toda España".

En este contexto, la secretaria de comunicación de SAE en Galicia, Trinidad Marín García, recuerda que están "pendientes" de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) abone el recargo de prestaciones de la Seguridad Social derivadas de accidente laboral por covid-19 "a todos aquellos profesionales a quienes se les ha reconocido esta indemnización".

