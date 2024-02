Otras tres mujeres acusan al director de cine Carlos Vermut de violencia sexual

Tres mujeres han acusado al director de cine Carlos Vermut de violencia sexual, unos testimonios que publica este martes El País y que se suman a los de otras tres mujeres con relatos similares que fueron conocidos el pasado 26 de enero.



Los nuevos testimonios son los de una artista -ahora educadora social-, una gestora cultural y una actriz, y relatan hechos sucedidos entre octubre de 2012 y enero de 2024.



Ninguna de las tres víctimas, que no se identifican por temor a represalias, interpuso en su momento denuncia ante la Policía, porque según explican, no creían que fueran a ser creídas.



Una de ellas sí pidió apoyo en un centro público de Madrid de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual.



A diferencia de las primeras denuncias, en esta ocasión el cineasta no ha aportado al diario su versión sobre los hechos.



Según el Ministerio de Igualdad solo denuncia un 8 por ciento de las mujeres agredidas, y el Ministerio de Cultura ha anunciado la creación de una oficina de atención a las víctimas de violencia machista.

