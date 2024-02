Las familias numerosas lanzan una campaña: "Salva el planeta, ten más hijos"

La Asociación de Familias Numerosas de Madrid (AFNM) ha lanzado la campaña 'Salva el planeta, ten más hijos' con el objetivo de aumentar la natalidad en España.

Para ello, ha instalado decenas de carteles por toda la Comunidad de Madrid en los que la asociación reivindica que "un mundo sin contaminación no merece la pena si no hay personas para disfrutarlo".

Con esta campaña en marquesinas y paradas de metro, la asociación de familias numerosas quiere "subvertir el pesimismo imperante, e invitar a que más personas se sumen a la alegría que supone una familia grande".

La campaña en marquesinas también quiere "desafiar" a los ciudadanos e interrogarles sobre qué motivos les pueden estar llevando a cerrarse a la posibilidad de ampliar su familia.

Así, algunas afirmaciones habituales como "con uno es suficiente", "a por la parejita" y "¡tres! Pero ni uno más" se ven confrontadas con la pregunta: "¿Y por qué no?". Esta misma dinámica está presente en el vídeo que acompaña los carteles, que se puede ver a través de un código QR.

En él, un narrador señala de modo irónico que "nos dicen que tenemos que reducir la población y por eso nos ayudan con aborto, ideologías o quitando ayudas a familias numerosas", una denuncia en la que se insiste: "Europa desaparece, no nacen niños, y no me explico por qué ¡con la cantidad de facilidades que ponen!".

El vídeo también "pone el dedo en la llaga" en cuestiones como la "manipulación" del lenguaje. "Lo llaman salud reproductiva.. debe ser que mutilar o genocidio ya estaban cogidas", apunta.

"¿Sabes dónde queda sitio para estar? En los parques, que están vacíos, o en los colegios, que cada vez cierran más aulas. Dicen que han calculado cuánto contamina cada niño y se han olvidado que un mundo sin contaminación no merece la pena si no hay personas para disfrutarlo", concluye el vídeo.

Precisamente, los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en el año 2023 hubo un total de 322.075 nacimientos en España, que supone la cifra más baja desde el comienzo de la serie en 1941.

Los datos del INE revelan que en 2023 hubo 6.629 nacimientos menos que en 2022, lo que supone que el número de nacimientos se ha reducido en un 2 por ciento en el último año.

