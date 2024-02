La investigación apunta a que el menor muerto en Getafe consumió cocaína voluntariamente

La investigación de la Policía Nacional acerca del fallecimiento de un joven de 14 años en Getafe apunta a que consumió cocaína de forma voluntaria, ya que no han recabado indicios que haga presumir que alguien le suministrase la droga sin su conocimiento.



Los agentes de Policía Judicial de Getafe se centran, entre otras pesquisas, en encontrar a la persona que vendió las sustancias estupefacientes al grupo de jóvenes, según han informado a EFE fuentes policiales.



También siguen entrevistándose con familiares y allegados de la víctima y revisando las cámaras de seguridad de la zona en la que supuestamente consumieron la cocaína y en la que falleció el menor, junto a la parada de metro de Los Espartales.



A la espera de conocer los resultados de la autopsia y del informe toxicológico, que arrojará detalles acerca de qué sustancia consumió y en qué cantidades, las pesquisas apuntan a que era cocaína la droga que poseía el grupo de jóvenes.



Los investigadores, a partir de los testimonios recabados, manejan como principal hipótesis que el fallecido consumiese los estupefacientes de forma voluntaria.



No han recabado ni un solo indicio que apunte a que, como trascendió en un principio, alguien le suministrase droga -se especuló que cocaína rosa, conocida como tusi- sin su consentimiento.



Por ello, sin perjuicio de que surjan pruebas que lo contradigan, de momento descartan que pueda tratarse de un homicidio.



Sobre las once de la noche del pasado viernes el menor, de 14 años y nacionalidad española, se encontraba junto a un grupo de amigos en las inmediaciones de la parada de metro de Los Espartales cuando perdió el conocimiento.



El joven entró en parada cardiorrespiratoria y los sanitarios del Summa 112, pese a practicar maniobras de reanimación, tan solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es