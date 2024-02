Dos fallecidos en un accidente laboral en una planta de reciclaje de Pontevedra

Dos trabajadores han fallecido este sábado de madrugada en un accidente laboral ocurrido en una planta de reciclaje de plásticos de A Cañiza (Pontevedra).



Las víctimas han sido una mujer de 42 años y un hombre de 50, informa el 061, que envió al lugar del accidente una ambulancia asistencial de soporte vital básico y al personal sanitario del Punto de Atención Continuada de A Cañiza, si bien nada pudieron hacer por los dos trabajadores.



Según señala a EFE el 112 Galicia, fue un compañero de los trabajadores el que alertó del suceso.



Emergencias Galicia recibió su llamada minutos después de las 02:00 horas y el informante no se explicaba muy bien qué había ocurrido, ya que él se encontraba en otra zona de la planta de reciclaje y no había visto el accidente.



El trabajador trasladó que los dos compañeros se encontraban debajo de sacos de plástico derretido y de gran peso y ya en la primera llamada indicó que intuía que ambas personas estaban muertas porque no las veía moverse.



El 112 avisó al GES de Ponteareas y el de Ribadavia, a los bomberos de Baixo Miño, que finalmente no acudieron porque los dos primeros servicios de emergencias confirmaron que disponían de medios para liberar a las víctimas, la Guardia Civil y los servicios médicos, así como al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias.

