Alertan de un fraude con falsas multas de tráfico notificadas por SMS a los móviles

La Asociación Española de Consumidores ha alertado este jueves de un nuevo fraude relacionado con falsas multas de tráfico que se notifican a través de SMS en los teléfonos móviles.



Los mensajes que llegan indican lo siguiente: "DGT, tiene una multa impagada de 35 euros, que se incrementará en 24 horas si no recibimos el pago", y va seguido de un enlace.



La citada organización informa de que está recibiendo cientos de consultas y avisos de los consumidores sobre este nuevo fraude.



Advierte de que en realidad no se trata de sanciones reales sino de un fraude que juega con la inmediatez que solicita y el estado de tensión que ocasiona a quien lo recibe, que quiere saber de dónde ha venido esa multa.



La Asociación Española de Consumidores explica que esta no es la forma habitual de comunicar las multas y que lo normal es que sea mediante notificación escrita al domicilio o al teléfono pero para identificarse con certificado digital en la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico (DGT) si se tiene activado el sistema de notificaciones electrónicas.



"En ningún caso la DGT mediante un SMS nos va a pedir el pago ni nos va a alertar en un mensaje de las consecuencias de no pagar una multa", recalca.



La Asociación Española de Consumidores pide a los ciudadanos que usen el sentido común para evitar ser víctimas de estos fraudes y que los denuncien.

