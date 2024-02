Todos los canales de la TDT pasan a verse este miércoles en alta definición

Todos los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) pasarán a verse a lo largo del día en alta definición y el acceso a los canales HD se realizará directamente desde los televisores que dispongan de ese sistema de imagen y solo habrá que buscarlos de forma manual o automática.



Para los que dispongan de HD, es decir que vean los canales que ya se emitían en esa resolución, no les hará falta modificaciones en las instalaciones domésticas para dar este nuevo paso en la evolución de los canales de televisión en digital con el fin optimizar su imagen y su sonido.



Y son muchos, porque el 98 % de los aparatos son compatibles con los servicios de HD y si no lo son los telespectadores cuentan con varias soluciones.



Si su tele no es compatible con este sistema, es decir es muy antigua y no es capaz de emitir en HD, podrá solucionarlo comprando un decodificador o sintonizador externo que haga que la señal sea compatible con la tecnología HD.



Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), estos cuestan unos 20 euros y se conectan al cable de antena y al televisor y permiten recibir la señal de TDT en formato de alta definición. Tendrá que sintonizar los canales siguiendo las instrucciones del manual.



El 'apagón' no afectará a la televisión que llegue a través de la red de internet, a las plataformas de pago, con lo que otra solución es comprar un dispositivo de streaming, de unos 30 euros, que es un pequeño aparato electrónico que se conecta al televisor y permite reproducir contenido desde internet a través de distintas aplicaciones.



Le dará acceso a canales y plataformas y le sacará más provecho a su tele al convertirla en una smart TV.



Pero además también puede decidirse a cambiar el viejo televisor porque puede conseguir uno de buena calidad a partir de unos 400 euros, según las organizaciones de consumidores.



El salto de la televisión en formato estándar (SD) a la de alta calidad es desde este miércoles obligatorio, según lo establece el real decreto que establece el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, que regula el espectro televisivo para liberar frecuencias que se usarán para otros usos.



La alta definición hace referencia a la resolución de las pantallas (número total de píxeles que pueden ser mostrados).



Las pantallas de alta definición son aquellas que cuentan, como mínimo, con 1.280 píxeles horizontales por 720 píxeles verticales.

