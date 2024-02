Detenido por contratar empleados sin darles de alta, algunos con 12 horas diarias de tarea

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un empresario que supuestamente contrató a trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social para realizar labores agrícolas, que algunos de los 13 empleados afectados realizaban durante más de 12 horas diarias.



Los agentes practicaron el arresto por un delito contra los derechos de los trabajadores -en concreto un delito de ocupación simultánea de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social- en el marco de colaboración entre organismos públicos para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y contra el empleo irregular.



Según han informado este miércoles fuentes policiales, fue mediados del pasado mes de junio cuando se llevó a cabo una inspección de recolección de ajos en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, donde se localizaba e identificaba a una cuadrilla compuesta por 13 jornaleros que faenaban bajo las órdenes de un empresario.



Este hombre, titular de una sociedad dedicada a proporcionar mano de obra para la prestación de servicios agrícolas y responsable de los 13 trabajadores, quienes carecían de contrato laboral y alta en la Seguridad Social, era el encargado de entregarles el salario y de trasladarles al puesto de trabajo.



Todos los trabajadores identificados eran extranjeros, ocho de ellos estaban en situación administrativa irregular, careciendo por tanto de autorización para trabajar en España; los cinco restantes se encontraban en situación administrativa regular disponiendo de esa autorización pero no estaban dados de alta en el sistema de la Seguridad Social.



Las condiciones laborales en las que se veían obligados a faenar eran abusivas ya que no se les facilitaba herramientas de trabajo ni medios de protección para realizarlo.



Los trabajadores que se encontraban en situación irregular realizaban jornadas completas por un salario que no superaba los 6 euros la hora, mientras que los que disponían de autorización para trabajar cobraban 7 euros por hora. A todos ellos se les descontaban 5 euros al día en concepto de gastos de traslado al trabajo, realizando jornadas de más de 12 horas, de lunes a domingo, sin descansos ni vacaciones.



Tras prestar declaración en dependencias policiales y tramitar el correspondiente atestado policial que fue remitido a la autoridad judicial, el empresario detenido fue puesto en libertad.

