Detenido en Barcelona el presunto agresor de diez mujeres en el metro

Los Mossos han detenido al hombre que presuntamente agredió ayer en el metro de Barcelona a al menos diez mujeres, una de ellas con una lesión grave, un joven con antecedentes que por la mañana había sido identificado por la policía pero que quedó en libertad al no tener los agentes constancia del número de víctimas y del grado de las heridas.



El suceso ocurrió en la mañana de ayer viernes en la estación de Camp de l'Arpa de la línea 5 del metro de Barcelona cuando el hombre, sin motivo alguno, agredió a las mujeres, seis de ellas en el andén, lo que podría suponer su imputación por un delito de odio por sexismo, según ha informado la policía catalana.



Cuando ocurrieron los hechos, los agentes de seguridad de la estación lograron retener al joven. A llegar los Mossos, el hombre fue identificado pero quedó en libertad ya que solo quedaba en el andén la mujer que sufrió la agresión más violenta, aunque en ese momento, según las mismas fuentes, no había constancia de que sufriera una lesión grave.



El intendente David Sánchez, subjefe de la Comisaria General de Información de los Mossos, ha explicado esta mañana en una entrevista en la emisora RAC1 que la mujer, cuando aún estaba en el andén, parecía que sólo tenía lesiones leves y que el resto de las víctimas ya no estaban porque habían cogido el metro, por lo que los agentes lo dejaron en libertad sin saber tampoco entonces que tenía antecedentes por pequeños robos y hurtos.



Fue por la tarde, ha indicado, una vez se tuvo el parte médico que indicaba que la mujer sufría una lesión grave y se supo además de los antecedentes del agresor, cuando se abrió la investigación que condujo a la detención del hombre, de 30 años y que finalmente fue detenido a las once de anoche.



En ese tiempo, los Mossos tuvieron acceso además a todas las imágenes grabadas en la estación, con las que contabilizaron al menos diez "agresiones gratuitas" a mujeres, seis en el andén.



Los Mossos han pedido este sábado en las redes sociales que las víctimas presenten la correspondiente denuncia para conocer el alcance y magnitud de las lesiones, ya que nueve de ellas ya no estaban en la estación cuando acudieron los agentes. "Que se acerquen a comisaría", ha pedido el intendente.



La policía trabaja también en tratar de localizarlas para tomarles declaración por lo sucedido.



El intendente Sánchez ha justificado que el hombre quedara en libertad por la mañana a tenor de la información de que disponían los agentes en ese momento y ha subrayado que el hecho de que el joven tuviera antecedentes es lo que facilitó posteriormente su localización y detención. La policía no tiene constancia de que tras quedar libre siguiera cometiendo agresiones.



El hombre permanece detenido en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial posiblemente por un delito de odio por un número aún indeterminado de agresiones a mujeres.



La consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, ha condenado en las redes sociales estas agresiones y ha recordado que las víctimas tienen a su disposición los servicios de atención por violencia machista, entre ellos el teléfono 900 900 120.



La empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), por su parte, ha condenado también las agresiones a las mujeres.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es