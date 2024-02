Dos policías salvan la vida a una mujer que sufrió un infarto en el metro de Barcelona

Dos agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a una mujer de 51 años a la que practicaron maniobras de reanimación durante más de veinte minutos tras sufrir un infarto en un vagón del metro, a la altura de la estación de Santa Eulàlia de Barcelona.



Según ha informado hoy la Policía Nacional, gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar que le practicaron los agentes, y al correcto uso del desfibrilador, cuando llegaron los servicios sanitarios de emergencia la mujer empezó a recuperar levemente el pulso y la respiración.



Los dos agentes, que ya habían acabado su jornada laboral y se dirigían a su casa en metro, oyeron gritos de auxilio cuando circulaban en un convoy de la L1, a la altura de Santa Eulàlia, y se dirigieron a toda prisa al lugar, donde comprobaron que había una mujer tendida en el suelo, que no respiraba ni tenía pulso.



Tras identificarse como agentes de la Policía, comprobaron que la mujer no tenía constantes vitales, ya que no respiraba ni respondía a estímulos, por lo que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras el personal de seguridad y trabajadores del metro avisaban a los servicios sanitarios de emergencia.



Los dos agentes se fueron relevando entre ellos varias veces, ya que las maniobras de reanimación, que requieren un gran esfuerzo físico, se prolongaron durante más de veinte minutos.



Como que la mujer seguía inerte tras las maniobras de reanimación, los agentes utilizaron el desfibrilador que les acercó un vigilante de seguridad.



Según la Policía, en el lugar se encontraban también un enfermero y una estudiante de enfermería, que supervisaron y validaron la intervención de los agentes.



Tras la llegada de los equipos sanitarios, la mujer fue trasladada al servicio de urgencias de un hospital, cuyo responsable médico detalló que había sufrido un infarto y que gracias a la rápida actuación de los agentes se consiguió mantenerla con vida.



Días después, la Policía contactó con la afectada, que explicó que había estado tres semanas en el hospital y que ahora se encuentra ya en su casa recuperándose totalmente de las lesiones sufridas tras su accidente cardiovascular.

