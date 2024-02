Multas a 189 autobuses escolares en Andalucía, la mayoría sin permiso para el servicio

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha denunciado a 189 autobuses escolares en Andalucía durante la campaña de control especial realizada en la penúltima semana de enero, en la que la mayoría de multas (168) se han impuesto por no disponer de la autorización especial para realizar este tipo de transporte.



La DGT ha controlado en la comunidad del 22 al 26 de enero hasta 407 autobuses, en una campaña enmarcada en la vigilancia y control periódico para este tipo de transporte de escolares y menores, de los que el 46,4 % han sido denunciados, ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucia en un comunicado.



Durante el periodo de controles se han impuesto 359 denuncias por irregularidades administrativas, la causa principal de multa por parte de los agentes, mientras que 168 se han interpuesto por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar y 67 por no tener suscrito un seguro de responsabilidad limitada, tal y como exige la ley.



También han aumentado el número de denuncias asociadas al exceso de velocidad, que ha supuesto el 5 % del total, una cifra que ha crecido respecto a la última campaña similar desarrollada por la DGT.



Ninguno de los conductores a los que se controló dio positivo en alcoholemia, mientras que en todos los vehículos en los que se disponía de cinturón de seguridad se hacía uso de ellos y carecían de anomalías técnicas para su correcto funcionamiento.



Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, encargados de estos controles, también han comprobado que siete vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de acondicionamiento, y otros cinco fueron denunciados por no tener al día la ITV.



Casi una veintena de autobuses no tenían la señalización obligatoria (la señal V-10 que debe llevar el transporte escolar) y otros tres carecían del dispositivo luminoso de señal de emergencia.



Un conductor fue denunciado por no levar a bordo una persona encargada del cuidado de los menores cuando así procedía, mientras que ninguno de ellos incumplía la normativa respecto al tipo de conducción o descanso.

