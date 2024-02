'Te estoy amando locamente', la gran triunfadora de los Premios Carmen del Cine andaluz

‘Te estoy amando locamente’, la película que narra los inicios del movimiento LGTBI en Andalucía, ha sido la gran triunfadora de la III edición de los Premios Carmen de la Academia del Cine andaluz, al llevarse cinco estatuillas en la gala celebrada esta noche en la Casa Colón de Huelva.



La cinta se ha llevado el premio a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto (Jesús Carroza), Mejor Dirección Novel (Alejandro Marín), Mejor Maquillaje y Peluquería (Carmela Martín), Mejor Dirección de Producción (Carmen Garrido) y Mejor Guion Original (Alejandro Marín y Carmen Garrido).



Fuera del palmarés oficial, Jesús Carroza se ha llevado el premio más curioso de la noche, al conseguir una cesta con productos de la gastronomía onubense por ser el premiado que menos tiempo había invertido en su discurso de agradecimiento.



La cesta le ha sido entregada al final de la gala, cuando estaba de nuevo sentado entre el público y a punto de marcharse.



‘Te estoy amando locamente’ está ambientada en la Sevilla de 1977, en un momento en el que la homosexualidad es delito, y Reme, una madre tradicional movida por el amor hacia su hijo, un adolescente aspirante a artista, se involucrará en el movimiento LGTBI andaluz, gestado paradójicamente en el seno de la Iglesia.



La otra gran triunfadora de la noche ha sido ‘Mamacruz’, con cuatro premios, el de Maria Paz Sayago a Mejor actriz, Mejor Montaje (Fátima de los Santos), Mejor Interpretación Femenina Protagonista (Kiti Mánver) y Mejor Dirección (Patricia Ortega).



Con tres premios se han marchado de la Casa Colón de Huelva las películas ‘Tin & Tina’ y ‘La espera’.



La primera ha conseguido el premio a la Mejor Dirección de Fotografía (Alejandro Espadero), Mejor vestuario (Lourdes Fuentes -ex aequo) y Mejor Dirección de Arte (Vanesa de la Haza).



‘La espera’ se ha llevado el Mejor vestuario (Consuelo Bahamonde y Andrea Escudero -ex aequo-); Mejor Interpretación Masculina Revelación (Antonio Estrada) y Mejor Interpretación Masculina Protagonista (Víctor Clavijo).



Del resto de la noche ha destacado, entre otras cosas, que la película de Juan Antonio Bayona ‘La sociedad de la nieve’ ha ganado el Premio Carmen a la Mejor Película no Andaluza, un nuevo galardón en su camino hacia los Óscar, donde cuenta con dos nominaciones.



La Academia de Cine de Andalucía ha otorgado esta noche, además, su Premio Carmen de Honor al actor, director teatral y miembro de la Real Academia Española (RAE) José Luis Gómez (Huelva, 1940).



Un premio con el que la academia andaluza reconoce el trabajo de un actor que se ha autodenominado como “una estrella fugaz del cine en España”, citando que experimenta “un intento sentimiento de gratitud por lo que me ha sido otorgado y por los maestros que tuve”.



‘Cerrar los ojos’, dirigida por Víctor Erice, solo se ha llevado un premio, pero ha sido el de Mejor Largometraje.



La película, de Pecado Films, Tandem Films, Nautilus Films, Pampa Films, La Mirada del Adiós AIE; competía con ‘La espera’ – Spal Films, La Espera La Película AIE; ‘Mamacruz’ – La Claqueta PC, Pecado Films, La Cruda Realidad, Mandrágora Films, Mamacruz AIE y ‘Te estoy amando locamente’, producida por La Pepa PC, Escándalo Films, S.L., Zeta Cinema, ESCAC Studio, Te estoy amando AIE.



El galardón ha sido recogido por los productores de la película, José Alba y Odile Antonio-Baez, y la actriz Petra Martínez, y supone “un placer y un honor”, como reconocimiento a esta cinta, ha señalado Alba desde el escenario.



En la gala ha habido varias menciones al conflicto que sufren los palestinos por los ataques de Israel, con uno especialmente emotivo: el recuerdo a las mujeres que dan a luz en Gaza de la mano de Amparo Martínez, nada más recoger su premio por los Mejores Efectos Especiales, en la película ‘Secaderos’.



La ganadora del premio ha querido recordar el sufrimiento de esas mujeres leyendo un texto de la actriz y educadora maternal Andrea Ros, autora de libro ‘Lo hago como madremente puedo’, que recuerda a “las madres de Gaza, aterradas ante el inminente parto”, con “contracciones entre escombros con frío”.



“Me cuesta entender que haya un mundo que haya mujeres pariendo en el infierno, aprendiendo a lactar mientras huyen mientras rezan”, para lamentar que “lo comparto desde la otra parte del mundo, la parte del mundo que está permitiendo esto”, ha concluido.

El palmarés completo de la edición de este año es el siguiente:



- Premio Carmen de Honor



José Luis Gómez



- Mejor largometraje



'Cerrar los ojos', Pecado Films, Tandem Films, Nautilus Films, Pampa Films, La Mirada del Adiós AIE



- Mejor Largometraje Documental



'Iberia, naturaleza infinita' - Acajú Comunicación Ambiental



- Mejor Dirección



Patricia Ortega - 'Mamacruz'



- Mejor Interpretación Femenina Protagonista



Kiti Mánver - 'Mamacruz'



- Mejor Interpretación Masculina Protagonista



Víctor Clavijo - 'La espera'



- Mejor Guión Original



Alejandro Marín y Carmen Garrido - 'Te estoy amando locamente'



- Mejor Guión Adaptado



José Antonio Hergueta Y Regina Álvarez Lorenzo - 'Caleta Palace'



- Mejor Interpretación Femenina de Reparto



Mari Paz Sayago - 'Mamacruz'



- Mejor Interpretación Masculina de Reparto



Jesús Carroza - 'Te estoy amando locamente'



- Mejor Dirección Novel



Alejandro Marín - 'Te estoy amando locamente'



- Mejor Interpretación Femenina Revelación



Lupe Mateo Barredo - 'El amor de Andrea'



- Mejor Interpretación Masculina Revelación



Antonio Estrada - 'La espera'



- Mejor Montaje



Fátima de los Santos - 'Mamacruz'



- Mejor Dirección de Arte



Vanesa de la Haza - 'Tin & Tina'



- Mejor Dirección de Fotografía



Alejandro Espadero AEC - 'Tin & Tina'



- Mejor Dirección de Producción



Carmen Garrido - 'Te estoy amando locamente'



- Mejor Música Original



Paloma Peñarrubia - 'Secaderos'



- Mejor Canción Original



'Soy como soy, de Miguel Rivera - Película: 'Como Dios manda'



- Mejor Vestuario (ex aequo)



Consuelo Bahamonde y Andrea Escudero - 'La espera', y Lourdes Fuentes - 'Tin & Tina'



- Mejor Sonido



Jorge Marín - 'Iberia, naturaleza infinita'



- Mejor Maquillaje y Peluquería



Carmela Martín - 'Te estoy amando locamente'



- Mejores Efectos Especiales



Amparo Martínez - 'Secaderos'



- Mejor Largometraje de Producción No Andaluza



'La sociedad de la nieve' - Misión De Audaces Films, Netflix Worldwide Entertainment



- Mejor Cortometraje de Ficción



'Lava' - Trampolines Producciones, La Claqueta PC, La Filmahora



- Mejor Cortometraje Documental



'Mothertruckers' - La Filmahora.



