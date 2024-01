Tres mujeres acusan al director Carlos Vermut de violencia sexual, según El País

Tres mujeres han asegurado haber sufrido "violencia sexual" por parte del cineasta español Carlos Vermut, ganador de la Concha de Oro de San Sebastián con 'Magical Girl' (2014), según una investigación que publica este viernes El País.



El director y guionista madrileño responde: “He practicado sexo duro siempre de manera consentida”, según esa publicación.



Una estudiante de cine, una empleada de una de sus producciones y una trabajadora del sector cultural han denunciado unos hechos transcurridos entre mayo de 2014 y febrero de 2022, en los que el director supuestamente sacó ventaja de su reconocimiento y posición en el cine para tener relaciones sexuales violentas que ellas no consintieron.



Una de las mujeres describe que Vermut "la inmovilizó, la estranguló y la forzó a tener sexo, recuerda mostrar una oposición no solo verbal sino también física, y explica que trató de zafarse con patadas", indica el diario.



La segunda, aspirante a directora, describe cómo el cineasta se lanzó sobre ella para besarla y tocarle los pechos sin su consentimiento y cómo él le arrancó el sujetador.



La tercera, que trabajaba para él y a quien había prometido, según su versión, un empleo mejor, describe un episodio en el que fue encerrada en su casa después de recibir durante meses un “trato denigrante, tanto verbal como físico”, y un nivel de violencia que no consintió en las relaciones sexuales que mantuvieron.



Ninguna de ellas denunció ante la policía lo ocurrido por miedo a perder su empleo o a no llegar a conseguir uno.



En declaraciones a El País el director ha asegurado “no haber sido consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer” y dice haber practicado “sexo duro siempre de manera consentida".



"Otra cosa es que la persona en su casa después se sintiera mal y a lo mejor en el momento tuviese miedo a decirlo. Eso yo no lo puedo saber”, ha añadido.



Vermut, de 43 años, estrenó su opera prima, 'Diamond Flash' en 2011 y en 2014 ganó en San Sebastián la Concha de Oro y el premio a mejor dirección por 'Magical Girl'.



Su último trabajo, 'Mantícora', es un incómodo relato sobre un hombre pedófilo, atormentado por sus deseos.

