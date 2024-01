La pegatina de la ITV tiene los días contados, pero sigue siendo obligatoria

A lo largo de las primeras semanas de este 2024 se ha abierto un debate sobre la obligatoriedad de la pegatina de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). Todo ello a raíz de diversas publicaciones que aseguraban que la Dirección General de Tráfico (DGT) había planteado eliminar dicha obligación este mismo año como parte de su plan de digitalización.

Se trata, como explica una de esas publicaciones, de dar un paso más en la digitalización de la documentación relativa a los vehículos y eliminar el uso del plástico con el que están fabricadas esas pegatinas.

Sin embargo, no hay que precipitarse en retirar del parabrisas esa etiqueta adhesiva. No llevarla puede suponer una multa de cien euros, para empezar. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, AECA-ITV, que engloba a la mayoría de las empresas concesionarias de este servicio en España, deja muy claro que la obligatoriedad de lleva la pegatina sigue vigente. Aunque es una medida que puede llevarse a cabo en un plazo corto, no será en 2024 cuando se eliminará su obligatoriedad.

En cualquier caso, como bien explica esta otra publicación, y a pesar de que a nivel oficial la DGT no ha anunciado nada al respecto, se trata de una previsión de futuro. De hecho, ya existe la app miDGT, que permite llevar el permiso de conducir y la documentación del vehículo, como la relativa al seguro y la propia ITV, además de realizar gestiones.

La pegatina de la ITV se instauró como distintivo obligatorio en 1950. A lo largo de los años se ha ido reduciendo el tamaño de la misma. En la actualidad, se otorgan estas etiquetas en tres colores, que van rotando (uno cada año), de manera que este año le corresponde a la de color rojo (2024, 2027, 2030, si se mantiene hasta entonces; como ya lo fue en 2021, 2018, 2015, etc.); en 2025 (y 2028, 2031, etc., como en 2022, 2019, 2016…) le corresponderá a la de color verde; y en 2026 (y 2029, 2032, etc., como en 2023, 2020, 2017…), a la de color amarillo.

Debe pegarse en el ángulo superior derecho del parabrisas –según se mira desde dentro del vehículo, que es el lado por el que se pega-. Además, no debe confundirse con los nuevos distintivos sobre emisiones, que se colocan en el ángulo inferior derecho, como recuerda esta publicación.

Es obvio que la digitalización, que avanza en todos los ámbitos, también seguirá ganando terreno en lo que a gestión y documentación sobre vehículos se refiere. La propia AECA-ITV ya propuso al Gobierno, a finales del pasado 2023, dentro de las medidas contra el incumplimiento de las inspecciones, la digitalización de las tarjetas de ITV, una de las conclusiones de su Congreso.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es